Franz Ferdinand kündigen „Greatest Hits“-Album HITS TO THE HEAD an

Die britische Indie-Rockband Franz Ferdinand hat ein neues „Greatest Hits“-Album mit dem Titel HITS TO THE HEAD für den 11. März 2022 angekündigt. Auf die bevorstehende Platte stimmen sie nun mit dem neuen Song „Billy Goodbye“ ein.

Alex Kapranos – Sänger und Gitarrist von Franz Ferdinand – sagte über die Zusammenstellung von HITS TO THE HEAD nun Folgendes: „Es ist, als würde man eine Setlist für ein Festival schreiben: Du willst die Songs spielen, von denen du weißt, dass die Leute sie hören wollen. Die Hits. Bring die Hits in den Kopf. Das Herz. Die Füße. Das bedeutet offensichtliche Singles, aber auch Songs wie ‚Outsiders’ haben eine besondere Bedeutung für Band und Publikum.“

HITS TO THE HEAD erscheint inklusive zwei neuer Songs

Via offizieller Pressemitteilung verriet Kapranos zudem: „Wir haben auch zwei neue Songs hinzugefügt, die letztes Jahr aufgenommen wurden: ‚Billy Goodbye‘ und ‚Curious‘, beide in der letzten Phase mit Stuart Price koproduziert.“ Außerdem verteidigte er die Tatsache, dass Franz Ferdinand nun eine „Greatest Hits“-Platte herausbringen:

„Ich habe Freunde, die glauben, man sei kein ‚richtiger’ Fan, wenn man ein Best-Of besitzt, anstatt einer Diskographie. Ich bin anderer Meinung. Ich denke an die Plattensammlung meiner Eltern als Kind. Ich liebte ihre Compilation-LPs. Ich bin so dankbar, dass sie ‚Changes‘ oder ‚Rolled Gold’ hatten. Diese LPs waren mein Einstiegspunkt. Meine Einleitung.“

Nach nun 20 Jahren Bandgeschichte, insgesamt sechs Studioalben und mehrfachen Platin-Auszeichnungen, zählen Franz Ferdinand zu einer der bedeutendsten britischen Indie-Rockbands der vergangenen zwei Jahrzehnte.

HITS TO THE HEAD soll digital sowie als CD, Deluxe-CD, Gatefold-2LP, limitierte Indie-Shop-Gatefold-2LP und exklusive D2C-Gatefold-2LP erscheinen. Die Platte wird es außerdem auch als Kassette geben. Mit enthalten sind zudem Liner Notes von JD Beauvallet sowie bislang nie gezeigte Fotos.

Tracklist:

1. Darts Of Pleasure

2. Take Me Out

3. The Dark Of The Matinée

4. Michael

5. This Fire

6. Do You Want To

7. Walk Away

8. The Fallen

9. Outsiders

10. Lucid Dreams

11. Ulysses

12. No You Girls

13. Right Action

14. Evil Eye

15. Love Illumination

16. Stand On The Horizon

17. Always Ascending

18. Glimpse Of Love

19. Curious

20. Billy Goodbye