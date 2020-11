â€žFriendsâ€œ-Reunion wird wegen Corona auf 2021 verschoben

Fans der Kultserie „Friends“ müssen einiges an Geduld beweisen. Rund 16 Jahre warteten sie auf die Wahnsinnsnews eines Wiedersehens mit den Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry. Und kaum haben sich alle gefreut, muss die Produktion auch schon unterbrochen werden. Doch es gibt Hoffnung!

Eigentlich sollten die Dreharbeiten zum „Friends“-Special am 23. und 24. März 2020 in der kalifornischen Stadt Burbank auf der Bühne 24 des Warner Bros. Studios stattfinden – am Drehort der gesamten „Friends“-Serie während ihrer zehnjährigen Laufzeit.

Wegen der Corona-Pandemie sagte die Produktion das für Mai geplante Special jedoch ab. „Friends“-Star Jennifer Aniston vertröstete die Fans dann im August auf einen späteren Termin. Es sei derzeit einfach zu riskant, vor Publikum aufzutreten, sagte die Schauspielerin. Schauspieler Matthew Perry, besser bekannt als Chandler, twitterte nun gestern (12. November), das Fernsehtreffen sei auf Anfang März verschoben worden.