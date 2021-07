„Friss meinen Staub“: Billie Eilish reagiert auf neue TikTok-Kritik

Billie Eilish muss sich zurzeit einiges anhören. Die 19-Jährige, die gerade mitten in der Promo-Phase für ihr am 30. Juli erscheinendes Album HAPPIER THAN EVER steckt, dominierte in den letzten Wochen immer wieder die Schlagzeilen. Nachdem sie sich jüngst schon mit Fake-Accounts rumschlagen und auf Rassismus- und Sexismus-Debatten reagieren musste, stellte sich Eilish nun der harschen Kritik eines TikTok-Nutzers zu ihrer frisch veröffentlichten Single „NDA“. Dieser wirft ihr vor, mit ihrer musikalischen Karriere momentan in einer „Flop-Phase“ zu stecken. Eilish konterte ebenfalls per TikTok-Video und auf sehr direkte Weise.

Spöttische Reaktion per Video

In dem kurzen Clip sieht man die junge Sängerin, wie sie sich angesichts des Kommentars versucht, ein spöttisches Lachen zu verkneifen. Zusätzlich kommentiert Eilish ihr Video mit den Worten: „Buchstäblich alles, was ich in dieser App sehe … Friss meinen Staub meine T***en sind größer als deine“. Unterlegt ist das Video mit ihrem Song „NDA“.

Die Originalquelle des kritischen Posts wird in Eilishs Beitrag nicht ersichtlich. Nach Release ihrer neusten Single waren auf TikTok vermehrt Videos aufgetaucht, in denen Fans den Song kritisierten oder damit scherzten, bereits erworbene Konzert-Tickets wieder verkaufen zu wollen.

„My favorite thing I’ve ever created“

Die 19-Jährige dürfte von den Vorwürfen, ihre musikalische Karriere befände sich am Tiefpunkt, etwas überrascht gewesen sein. Noch bei ihrer Ankündigung zum bald erscheinenden Album auf Instagram hatte sie HAPPIER THAN EVER als ihr persönliches Lieblingsprojekt bezeichnet. In dem Post von Ende April sagte Eilish außerdem, sie habe „noch nie für ein Projekt so viel Liebe empfunden, wie für dieses“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BILLIE EILISH (@billieeilish)

Eilish hatte erst im März dieses Jahres bei den Grammy-Verleihungen ihren bereits siebten Grammy erhalten und gilt schon mit 19 Jahren als eine der aktuell erfolgreichsten Pop-Künstler*innen. Ob sie mit HAPPIER THAN EVER an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen kann, wird sich spätestens nach der Veröffentlichung am 30. Juni herausstellen.