Frühe Kassette von Radiohead wird inklusive unbekannter Songs versteigert

Die Mitglieder der britischen Rockband Radiohead machten schon zu Schulzeiten gemeinsam Musik. Damals waren sie noch als On A Friday bekannt – und unter diesem Bandnamen bespielten sie Ende der 1980er-Jahre eine Kassette, die jetzt zur Versteigerung steht. Eine absolute Rarität, die den Titel „Gripe“ trägt und drei bislang ungehörte Songs enthalten soll. Das britischen Auktionshaus „Omega Auctions“ leitet die Versteigerung bis zum 26. Januar. Dann endet die Auktion, bei deren Ausgang mit einem Kaufpreis von etwa 2.200 Euro gerechnet wird.

Empfehlung der Redaktion Radiohead nehmen sich 2020 ein Jahr Auszeit voneinander

Verkäufer der Kassette will anonym bleiben

Erst Mitte der 1990er-Jahre gelangen Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Selway, Colin Greenwood und Jonny Greenwood der gemeinsame Durchbruch als Radiohead. Doch die fünf Schulfreunde produzierten bereits in den zehn Jahren zuvor eine Reihe an Songs. Darunter auch einige, die Fans bislang noch nicht zu hören bekamen. Drei davon sind die Titel „Promise Me“, „Body in a Box“ und „These Are the Chains“, die nach Ende der Auktion eine*n ziemlich stolze*n Besitzer*in haben dürften. Der Auktionator Paul Fairweather verriet bereits: „Die Tracks sind roh, deuten aber sicherlich auf das fantastische Potenzial hin, das die Band ein paar Jahren später realisieren würde.“ Doch wer die Kassette zur Auktion freigab, ist nicht bekannt. Der anonyme Verkäufer oder die anonyme Verkäuferin erklärte aber, dass er oder sie das Tape in den 1990er-Jahren von einem der Bandmitglieder höchstpersönlich erhielt.

Empfehlung der Redaktion Warum Radiohead den vielleicht größten Hit ihrer Karriere bisher nie veröffentlichten

Persönliche Skizzen von Thom Yorke

Damit nicht genug: Die Kassette enthält nicht nur drei bislang ungehörte Radiohead-Songs, sie ist auch mit einem von Thom Yorke gestalteten Sticker sowie handschriftlichen Notizen des Sängers versehen. Gerade mal 21 Jahre muss er gewesen sein, als er die Kassette mit den Worten: „Gripe + 3 trax at beginning“ beschriftete. Auf die Karte im Inlay krickelte er: „Before the ones overleaf are the following (most recent recordings 1989) Promise Me (Thom), Body(?) in a box (Colin/Thom), These are the Chains (Thom).“ Die Kassette enthält zudem seltene Songs wie „To Be a Brilliant Light“, „Happy Song“ und „Sinking Ship.“

Radioheads aktuelles, neuntes Album A MOON SHAPED POOL erschien 2016.