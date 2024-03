K-Pop-Star Jung Joon-young nach fünf Jahren aus Gefängnis entlassen

Der Sänger wurde wegen Vergewaltigung und heimlich aufgenommener Sexvideos verurteilt.

Gegen fünf Uhr morgens hat K-Pop-Star Jung Joon-young am 19. März 2024 das Gefängnis in Mopko, Südkorea, verlassen. Versteckt hinter einem schwarzen Hut und medizinischer Maske ging der 35-Jährige wortlos an den wartenden Reporter:innen vorbei. Die ursprünglich auf sechs Jahre angesetzte Haftstrafe wurde um ein Jahr verkürzt, da der Sänger in eingereichten Dokumenten Reue für seine Taten gezeigt haben soll.

Jung Joon-young wurde verurteilt, da er heimlich Videos vom Sex mit Partnerinnen aufgenommen und im Internet verbreitet hatte. Das in Korea als „molka“ bekannte Phänomen ist keine Seltenheit. Frauen werden mit Mini-Kameras heimlich auf öffentlichen Toiletten, in Hotelzimmern oder beim Geschlechtsverkehr gefilmt. Die entstandenen Videos werden in Chatgruppen verbreitet.

Neben den heimlichen Videoaufnahmen wurde Jung Joon-young, der 2012 durch seinen dritten Platz in der Casting-Show „Super Star K“ berühmt wurde, zusammen mit K-Pop-Star Choi Jong-hoon außerdem der gemeinsamen Vergewaltigung einer Frau im Januar 2016 schuldig gesprochen.