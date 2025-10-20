Für Ozzy: Kelly Osbourne ehrt erneut Vater mit emotionalen Worten

Ozzy Osbournes Tochter nahm für ihn den Lifetime Achievement Award entgegen – und nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Fans zu bedanken und den Verstorbenen ihr Tribut zu zollen.

Am 17. Oktober fanden die Birmingham Awards statt in deren Rahmen auch Ozzy Osbourne der Lifetime Achievement Award verliehen wurde. Da das Black-Sabbath-Mitglied jedoch am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben war, nahm seine Tochter stellvertretend den Preis entgegen. Der Award veranlasste Kelly Osbourne dazu, erneut rührende Worte an ihren Vater zu richten.

Ozzy wäre „voller Stolz“

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kelly Osbourne am 18. Oktober eine Reihe von Fotos vor einem Gedenkort für Ozzy sowie von der Awardzeremonie. Im Text dazu dankte sie den Fans für ihren Support und berichtete, dass sie glaubt, ihr Vater hätte den Preis sehr gefeiert.

In der Caption zum Insta-Beitrag heißt es konkret: „Gestern Abend hatte ich die Ehre, bei den Birmingham Awards stellvertretend für meinen Vater den Preis für sein Lebenswerk entgegenzunehmen. Ich kann allen gar nicht genug für ihre Liebe und Unterstützung danken. Ich weiß, dass mein Vater voller Stolz vom Himmel auf uns herabblickte, denn für ihn bedeutete es mehr als alles andere, ein Brummy zu sein. Er liebte diese Stadt und ihre Menschen. Diese Auszeichnung hätte ihm unendlich viel bedeutet. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen.“

Hier geht es zum Instagram-Beitrag von Kelly Osbourne:

Rückzug nach dem Todesfall

Seit dem Tod der Metal-Ikone am 22. Juli hatte sich die Familie Osbourne weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nur vereinzelt meldete sich Kelly Osbourne zu Wort, etwa durch die geteilten Lyrics des Black-Sabbath-Songs „Changes“, den sie einst gemeinsam mit ihrem Vater performte. Im August folgte dann ein ausführliches Dankeschön an alle, die Ozzy Osbourne geliebt haben.

„Die Liebe, die Unterstützung und die wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch erhalten habe, haben mir wirklich geholfen, die schwerste Zeit meines Lebens zu überstehen“, schrieb die Tochter der Rocklegende. Osbourne beschrieb ihre Trauer als etwas, das „in Wellen“ käme. Sie sei momentan nicht in der Lage, wieder vollständig „in Ordnung“ zu sein. Begleitet wurde ihr Post von einem kurzen Ausschnitt des Songs „See You On the Other Side“, einer Ozzy-Ballade.