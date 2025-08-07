Ozzy Osbourne: Was jetzt mit den Fan-Tributen geschieht

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Nach dem Tod der Rock-Ikone Ozzy Osbourne am 22. Juli haben zehntausende Fans aus aller Welt eine Gedenkstätte aus Blumen, handschriftlichen Botschaften und persönliche Erinnerungsstücke gebildet. Nun sollen alle Gegenstände in einem digitalen Archiv der Erinnerungen aufbewahrt werden.

Blumen für den Prince of Darkness

In den letzten Wochen verwandelten sich die Gedenkorte des „Prince of Darkness“, insbesondere die Black-Sabbath-Brücke und das Wandbild zu Ehren Ozzys, in emotionale Pilgerstätten. Nun bereitet die Stadt Maßnahmen vor, um diese Orte würdevoll aufzulösen. Die Organisation Central BID Birmingham, die für die Betreuung öffentlicher Gedenkstätten zuständig ist, kündigte die Archivierung aller Erinnerungsstücke an. Die Verantwortlichen wollen unter anderem alle Blumengaben kompostieren. Darunter auch die schwarzen Blumen, die Ozzys Familie auf der Black-Sabbath-Bank niedergelegte. Die daraus entstehende Erde solle an Osbournes Grab in Buckinghamshire verstreut werden.

Ein ewiges Denkmal

„Die Leute liebten ihn, weil er immer er selbst sein konnte. Das sieht man immer wieder in den Tributen“, erklärte Paul Barnett, Sprecher des Central BID, gegenüber dem BBC. Ein engagiertes Team arbeitet derzeit rund um die Uhr, um die zahlreichen Gegenstände zu sortieren und zu erfassen. Jeder Gegenstand, angefangen bei handgeschriebenen Nachrichten bis hin zu Nachbildungen von Baseballschlägern und Band-T-Shirts, werde in einem gesicherten Lagerhaus fotografiert und erfasst. Nicht verderbliche Tribute, wie Spielzeug oder Klamotten werden für wohltätige Zwecke gespendet. „Damit Ozzy die gute Arbeit, die er gerne fördert, fortsetzen kann“, so Barnett.

Die Familie Osbourne sprach sich explizit dafür aus, „all die Liebe aufzubewahren“. Nach Fertigstellung werden die Osbournes sowohl das digitale Archiv, als auch ein gedrucktes Gedenkbuch erhalten. Auf diese Art entstehe ein ewiges Denkmal der Zuneigung, die die Menschen für Ozzy empfinden.