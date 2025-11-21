Future Of Festivals am 27. und 28. November in der Station Berlin

Future Of Festivals 2025 bringt die Festivalbranche in der Station Berlin zusammen – mit 350 Aussteller:innen und 150 Speaker:innen.

Es ist wieder soweit: Das Future Of Festivals geht in Berlin in die nächste Runde. In neuer Location mit doppelt soviel Platz bietet die Messe und Konferenz einen Ort zum Austausch für die Festival- und Eventindustrie.

Future of Festivals Berlin: Das bietet die Zukunftsmesse für Festivals

Am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. November, steigt das diesjährige Branchen-Event in der Station Berlin. In vier Hallen sowie zusätzlichen Foyers und Ateliers präsentieren sich 350 Aussteller aus Europa und der ganzen Welt. Auf 12.000 Quadratmetern zeigen sie innovative Lösungen – von nachhaltiger Event-Technologie über Sicherheitskonzepte bis hin zu digitalen Tools für Festivalmanagement.

Speaker:innen-Programm, Networking und Förderung unabhängiger Festivals

Rund 150 Speaker:innen geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends der Festivalindustrie. Das diesjährige Programm dreht sich um die global wachsende Festival- und Eventbranche. Mit dabei sind unter anderem Holger Hübner (Wacken Open Air), Anouk Winant (Tomorrowland) und John Rostron (Association of Independent Festivals).

Teilnehmende können sich über die Delegaten Database vernetzen. Interaktive Diskussions- und Austauschformate wie das 360-Grad-Theater und ein Roundtable bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Kontakteknüpfen. Zudem sorgt das Future Of Festivals mit einer Delegiertenreise für mehr Vielfalt unter kleineren und unabhängigen Festivals. Geführte Start-Up-Touren sollen praxisnahe und bezahlbare Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Festivalgrößen liefern.