Future veranstaltet ein Benefizkonzert für Haiti

Vor zwei Wochen, am 14. August 2021, kam es auf Haiti zu einem schweren Erdbeben. Die Zahl der Todesopfer steigt stetig und liegt mittlerweile bei über 2200. Viele Menschen gelten immer noch als vermisst, tausende brauchen dringende medizinische Hilfe, doch die Mittel der Hilfsorganisationen sind knapp. Schon vor dem Erdbeben war die medizinische Versorgung auf Haiti unzureichend, doch nun seien viele Krankenhäuser der Region beschädigt oder zerstört. Besonders fehlt es an Medikamenten und Schmerzmitteln. Rapper Future möchte nun mit einem Benefizkonzert Spenden sammeln, um dadurch die Lage auf Haiti zu verbessern.

Vor ein paar Tagen postete der Rapper einen Beitrag auf Instagram mit der haitianischen Flagge und der Bitte sich für Haiti einzusetzen.

„Ich würde mich freuen, wenn alle meine Freunde, meine Familie, die Musikindustrie, die Modebranche und alle anderen Branchen und Menschen sich für Haiti einsetzen würden. Ich möchte meine Stimme nutzen, um alles zu tun, was ich kann, um Haiti in diesen tragischen Zeiten zu unterstützen und werde am 3. September in Miami ein Benefizkonzert geben.“