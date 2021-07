Lil Uzi Vert hat sich seinen 24 Millionen teuren Diamanten erneut implantieren lassen

Auf dem Rolling Loud Festival, das vom 23. bis 25. Juli 2021 stattfand, überraschte Lil Uzi Vert seine Fans erneut mit seinem funkelnden rosa Diamanten: Erst letzten Monat musste dieser nämlich entfernt werden, da die Haut unter dem 24 Millionen US-Dollar teuren Edelstein stark geblutet hatte.



Ende Januar twitterte er, dass er den Stein seit 2017 beim Juwelier Elliot Eliantte abbezahle, da dieser teurer ist, als all seine Autos und sein Haus zusammen. Im Februar dann war es soweit und der Rapper ließ sich den elfkarätigen Schmuckstein in die Mitte seiner Stirn implantieren.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰

— Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021