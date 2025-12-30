Thor als Vater: Neuer Teaser zu „Avengers 5: Doomsday“ enthüllt

Thor fleht seinen toten Vater Odin an, seine Tochter beschützen zu können. Der neue „Avengers 5“-Teaser zeigt Hemsworth in bewegender Vaterrolle – mit echter Tochter.

Marvel hat einen weiteren Teaser für „Avengers 5: Doomsday“ veröffentlicht und damit die Rückkehr von Thor auf die Leinwand enthüllt. Nach dem Auftakt mit Captain America zeigt der zweite Trailer den von Chris Hemsworth gespielten Donnergott in einer neuen, emotionalen Rolle: als Vater. Thor bittet darin im Gebet seinen verstorbenen Vater Odin, verkörpert von Anthony Hopkins, um die Kraft, seine Tochter beschützen zu können – und um die Gnade, lebend zu ihr zurückzukehren.

Hemsworths echte Tochter spielt Thors Kind

Im Zentrum des Teasers steht Thors Ziehtochter Love, das Kind seines früheren Gegenspielers Gorr (Christian Bale), das er adoptiert hat. Die Rolle wird von Hemsworths eigener Tochter India Rose Hemsworth verkörpert. Die Vorschau macht deutlich, dass Thors Vaterrolle zentrale Bedeutung für die Handlung haben wird und ihn erneut in den Kampf gegen das titelgebende Böse ziehen dürfte.

Kinder der Held:innen als zentrales Thema

Bereits der erste Teaser hatte kurz vor Weihnachten Captain America in den Fokus gerückt und gezeigt, dass der Held mittlerweile Vater geworden ist. Damit setzt Marvel einen Trend fort: In „Avengers 5“ scheinen die Kinder der Held:innen eine zentrale narrative Rolle zu spielen. Dies passt zur Abspannszene von „The Fantastic Four: First Steps“, in der Doctor Doom großes Interesse am Sohn von Sue Storm (Vanessa Kirby) und Reed Richards (Pedro Pascal) zeigt. Fans spekulieren nun, dass Doom möglicherweise die Kinder der Held:innen ins Visier nimmt – getrieben vom eigenen Verlust.

Russo-Brüder zurück an Bord: Vier Teaser geplant

Regie führen bei „Avengers: Doomsday“ erneut die Russo-Brüder, die ihre Rückkehr hinter die Kamera bereits 2024 bestätigten. Marvel plant, insgesamt mindestens vier Teaser-Trailer ein Jahr vor dem Kinostart zu veröffentlichen. Jeder Trailer wird für eine Woche exklusiv vor ausgewählten Kinovorführungen gezeigt, bevor er online verfügbar ist. Die nächste Vorschau soll sich den „X-Men“ widmen und mehrere Figuren gleichzeitig präsentieren.

Kinostart: Zwei Avengers-Filme in Folge

„Avengers 5: Doomsday“ startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Der Nachfolger „Avengers 6“ ist für den 15. Dezember 2027 angekündigt.