Rolling Stones: So entstand das neue Album „Hackney Diamonds“

Die Rolling Stones ließen sich 18 Jahre Zeit für ein neues Album – und dann ging alles ganz schnell.

Was lange währt … 18 Jahre ließen sich die Rolling Stones Zeit für ein neues Studioalbum, nun hat die Band „Hackney Diamonds“ angekündigt, das am 20. Oktober 2023 erscheinen soll. Im Zuge des Livestreams, der von Jimmy Fallon moderiert wurde und bei dem auch Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood zu Wort kamen, erfuhren Fans noch weitere Details – unter anderem auch, wie das neue Album entstanden ist.

Rolling Stones: In zwei Monaten war „Hackney Diamonds“ fertig

„Wir haben es ziemlich schnell fertig bekommen, es gab viele Ideen, die herumgeflogen sind. Wir haben sie vergangene Weihnachten gesammelt“, so Keith Richards kurz und knapp. Und Mick Jagger gab offen und ehrlich zu: „Wir waren wirklich faul“ – deshalb habe das neue Album auch so lange auf sich warten lassen. Angesichts der Tatsache, dass die Band in den vergangenen Jahren viel getourt ist, mag das so nicht stimmen, viel Zeit im Studio plante die Band aber offenbar nicht für sich ein, so Jagger. „Wir hatten schon was gemacht. Und dann haben wir uns einfach eine Deadline gesetzt. Keith und ich machten die Songs an Weihnachten, stellten sie im Januar fertig und mixten sie im Februar.“ So schaffte es die Band, bis zum Valentinstag ein neues Album fertig zu haben – in gerade einmal zwei Monaten.

Die mutmaßliche Setlist von „Hackney Diamonds“:

„Angry“ (with Watt)

„Bite My Head Off“

„Depending On You“ (with Watt)

„Dreamy Skies“

„Driving Me Too Hard“

„Get Close“ (with Watt)

„Live by the Sword“

„Mess It Up“

„Morning Joe Cues“

„Sweet Sounds of Heaven“

„Tell Me Straight“

„Whole Wide World“

Schlagzeuger Charlie Watts nahm 2019 bereits Spuren für zwei Songs auf, die es nun auf das neue Album geschafft haben. Somit ist das 2021 verstorbene Stones-Mitglied ebenfalls auf „Hackney Diamonds“ vertreten. Darüber hinaus enthält die Platte auch „ein paar Lovesongs, Balladen und Country-Songs“, so die Musiker während des Livestream-Events mit Jimmy Fallon.