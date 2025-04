Refused kommen für ihre Abschiedstournee nach Deutschland

Nachdem Refused im September 2024 ihre Trennung bekannt gegeben haben, ist die Band momentan auf großer Abschiedstournee. Mittlerweile wurden auch die Termine für Europa mitgeteilt.

Seit Anfang März ist die die schwedische Hardcore-Gruppe bereits auf Tour durch die USA und ab Juni geht es dann auch in Deutschland weiter. Die Konzertreihe mit dem Titel „Refused are f**king dead“ hat in verschiedenen Ländern insgesamt zwölf Stopps. Auf Instagram teilte die Band unter anderem mit: „Dies werden die LETZTEN Shows in diesen Städten sein, also seit beim epischen Finale dabei!“

Deutschlandtermine der „Refused are f**king dead“-Tour:

15.06. – Berlin, Huxleys

24.06. – Frankfurt, Batschkapp

25.06. – Hamburg, Docks

11.10. – Leipzig, Felsenkeller

12.10. – München, Muffathalle

Tickets

Der Ticketvorverkauf für die Gigs in Deutschland beginnt am Mittwoch, den 2. April 2025, über die offizielle Website der Band sowie auf den gängigen Ticketplattformen.

Refused zögern den Abschied heraus

Obwohl die Band 2024 bereits das zweite Mal angekündigt hatte, nun getrennte Wege zu gehen, scheinen sie es immer wieder ein bisschen zu verzögern. „NME“ zufolge teilte David Sandström, Schlagzeuger von Refused, mit, dass sie ihre Auflösung ursprünglich schon Anfang 2024 verkünden wollten. Dann sollte die Gruppe aber „ein paar Shows hier und da spielen, bevor sie Ende des Jahres aufhört“. Offensichtlich wurde aus ein paar Auftritten dann doch noch eine große Konzertreihe.

1998 trennte sich die Gruppe schon einmal, woraufhin 2012 ein Comeback folgte. Seitdem gab es zwei neue Alben und 2024 veröffentlichten sie ein Reissue ihres Klassikers THE SHAPE OF PUNK TO COME.