Coldplay: Chris Martin covert live die Backstreet Boys (Video)

Beim Göteburg-Gig überraschte Chris Martin mit einer „Everybody (Backstreet's Back)“-Coverversion.

Am Samstag (8. Juli) spielten Coldplay im schwedischen Göteburg. Parallel dazu gab Elton John in Stockholm das finale Konzerte seiner Abschiedstournee und wurde per Videoschalte von Coldplay-Frontmann Chris Martin mit einer Coverversion von „Rocket Man“ geehrt. Doch dies war nicht der einzige Song, den Coldplay-Sänger an diesem Abend coverte. Am Klavier performte Martin obendrauf auch noch eine Akustikversion des Songs „Everybody (Backstreet’s Back)“ von den Backstreet Boys.

Seine Interpretation des Klassikers aus den Neunzigern kam offenbar gut bei den Konzertbesucher:innen an. Lautstark und textsicher stieg das Publikum ein, nachdem es das Intro des Liedes erkannte, und sang gemeinsam den Refrain:

Everybody, yeah

Rock your body, yeah

Everybody, yeah

Rock your body right

Backstreet’s back, alright

Die Wahl dieses Covers könnte eine Verbindung zu den schwedischen Pop-Songwritern Max Martin und dem verstorbenen Denniz Pop haben. In den frühen Tagen der Karriere der Backstreet Boys flog die Band nach Schweden, um mit Martin und Denniz Songs aufzunehmen. Beide schrieben und produzierten auch den Hit „Everybody (Backstreet’s Back)“.

Live-Video zu Coldplays Coverversion von „Everybody (Backstreet’s Back)“ hier angucken:

Aktuell sind Coldplay im Rahmen mit ihrer Welttournee „Music of the Spheres“ unterwegs. Als nächstes stehen sie in Amsterdam auf der Bühne der Johan Cruijff Arena.