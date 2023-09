Giant Rooks kündigen für 2024 „How Have You Been?“-Tour an

Im nächsten Jahr tourt die Band durch Deutschland, Österreich & die Schweiz. Hier gibt's alle Infos.

Die Worte „How Have You Been?“ prangen in schwarzen Versalien auf einem beigen Hintergrund. Auf Giant Rooks‚ schlichten Social-Media-Post, folgt ein kurzer Video-Zusammenschnitt von Proben, Aufnahme-Sessions und Shows der Band. In der Caption steht nur das Datum des 14.09.2023. Fans spekulieren in den Kommentaren, was es mit dem Post auf sich haben könnte. Ein neues Album? Eine Doku? Noch weiß man nicht, was am nächsten Donnerstag erscheinen wird.

Doch erst einmal kündigen Giant Rooks ihre große Tournee für das Frühjahr 2024 an. Für 14 Termine tourt die Indie-Rock-Band durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Internationale Dates sollen noch folgen, so die Ankündigung der Band um den Frontmann Fred Rabe. Der Vorverkauf startet am 19. September um elf Uhr via Eventim.

Zuletzt sah man Giant Rooks als Special Guest auf dem Konzert der Kings of Leon in der Berliner Waldbühne. Die Indie-Band hat 2023 außerdem die zwei neuen Singles „Bedroom Exile“ und „Somebody Like You“ veröffentlicht. Ihr Debüt machte die deutsche Band 2020 mit ihrer Platte ROOKERY.

Alle Termine der „How Have You Been?“-Tour: