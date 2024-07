Katy Perry kündigt ihr neues Album „143“ an

Nach vier Jahren Album-Pause: Die Popsängerin kündigt eine neue LP für September 2024 an und zeigt das Cover.

Erst Anfang der Woche kündigte Katy Perry ihre neue Single „Woman’s World“ für den 11. Juli an und sorgte damit für einige Spekulationen, ob es wohl nun mehr Musik von der US-Sängerin geben könnte. Nun bestätigte die 39-Jährige die Gerüchte, indem sie auf ihren sozialen Medien ihr neues und siebtes Studioalbum 143 für den 20. September anmeldete.

Ein „feierliches Dance-Pop-Album“

Neben dem Veröffentlichungsdatum ihres neusten Werkes enthüllte Katy Perry auf ihrem Instagram-Account auch das Cover von 143. Darauf zu sehen ist eine fast nackte Perry, die inmitten eines blauen und rosa-roten Kosmos zu schweben scheint. Hinter dem mysteriösen Code 143 verbirgt sich eine Andeutung auf „I love you“. In den frühen 1990er-Jahren machte man des Öfteren von der Zahlkombination Gebrauch, um sich über Pager eine Liebesbotschaft zu schicken. Laut Pressemitteilung habe die Sängerin damit eine „durchgehende Botschaft“ der Liebe symbolisieren wollen. Genretechnisch könne man ein „kühnes, überschwängliches, feierliches Dance-Pop-Album“ erwarten, heißt es weiter. Dabei sollen die „provokativen Pop-Hymnen“ mit viel BPM untermalt werden.

Katy Perrys Comeback

Zuletzt veröffentlichte Katy Perry ihr Album SMILE am 28. August 2020 und damit zwei Tage nach der Geburt ihres Kindes mit Orlando Bloom. Seither war es um die Sängerin musikalisch eher ruhiger. Zwar war sie auf diversen Tracks als Feature vertreten, doch schien sie sich eher auf ihre Mutterrolle konzentrieren zu wollen. Nachdem die „I Kissed A Girl“-Sängerin im Mai die Gerüchte um neue Musik anheizte, in dem sie auf ihren Social-Media-Kanälen erklärte, dass eine „neue Katy-Perr-Ära“ beginne, folgt nun ihre neue Single „Woman’s World“ als offizielles Comeback. Der Song samt Musikvideo feiert seine Premiere am 11. Juli um 16 Uhr (Pacific Time) und am 12. Juli um 1 Uhr morgens deutscher Zeit.