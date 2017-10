Eine Lehre aus dem jüngsten Kinojahren: Helden gegeneinander kämpfen lassen = viel Geld und Aufmerksamkeit. „Batman V Superman“ und „Captain America: Civil War“ haben das eindrucksvoll bewiesen. Das Studio Legendary, dass derzeit die Rechte an mutmaßlich jedem wichtigen Monsterfilm besitzt, scheint sich durch die „Vs“-Erkenntnis darin bestärkt zu sehen, ihr „Godzilla“-Universum auszubauen. Und im Jahr 2020 mit einem Treffen der Filmgiganten zu krönen.

Regisseur Gareth Edwards („Rogue One“) hat „Godzilla“ 2014 zwar inhaltlich belanglos, aber optisch eindrucksvoll zurück auf die Leinwand geholt. Legendary konnte den Film mit Bryan Cranston als Erfolg verbuchen und schmiedet seitdem Pläne für Fortsetzungen.

Nun wurden Starttermine für zwei kommende „Godzilla“-Filme bekanntgegeben. „Godzilla: King of Monsters“ wird im März 2019 weltweit in die Kinos kommen und befindet sich schon in der Produktion, Millie Bobby Brown („Stranger Things“) und Kyle Chandler sind in Schlüsselrollen zu sehen. Im Mai 2020 wird dann mit „Godzilla vs. Kong“ die Trilogie um die Riesenechse abgeschlossen.

Am 09. März 2017 startete mit „Kong: Skull Island“ zunächst ein neuer Film über den Riesenaffen. Tom Hiddleston und Brie Larson treffen das Monster abermals auf einer abgelegenen Insel. Diesmal spielt die Geschichte aber nicht in den 1930ern, sondern zur Zeit des Vietnamkrieges. Vielleicht wurde diese Entscheidung auch getroffen, damit sich die Timelines von King Kong und Godzilla im Vs-Film 2020 treffen können.

