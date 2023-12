Taylor Swift: Fans starten Petition für kostenloses Wasser auf Konzerten

Die Petition „The Ana Benevides Law: Free Water at Events“ vereint schon mehr als 349.000 Unterschriften.

Die 23-jährige Ana Benevides starb nach einem Herzstillstand kurz vor Taylor Swifts Show in Rio de Janeiro. Obwohl in Brasilien an dem Tag sehr hohe Temperaturen herrschten, wurde es den Konzertbesucher:innen vom Veranstalter nicht gestattet, Wasser mit ins Venue zu nehmen. Das sollte sich jetzt laut Swift-Anhänger:innen ändern: Fans fordern ein Gesetz, nach dem es bei Gigs kostenloses Wasser geben soll.

Berichten zufolge hatte sich Benevides am 17. November mehr als acht Stunden lang im Nilton Santos Olympic Stadion aufgehalten, bevor sie sich unwohl fühlte. In der ersten Reihe soll die 23-Jährige dann erst ohnmächtig geworden sein und danach zweimal einen Herzstillstand erlitten haben. Im Krankenhaus sei der Fan schließlich verstorben.

„The Ana Benevides Law: Free Water at Events“

Fans von Taylor Swift starteten jetzt eine Petition auf der Internetseite change.org. Sie wünschen sich ein Gesetz, nach dem bei Events kostenloses Wasser verteilt werden soll. Die Petition für „The Ana Benevides Law“ (also das Ana-Benevides-Gesetz), welche sich an den brasilianischen Nationalkongress richtet, wurde am 20. November gestartet und zählt aktuell mehr als 349.000 Unterschriften.

Das Statement des Veranstalters zum Vorfall in Rio de Janeiro

Der Veranstalter des Swift-Konzerts in Rio de Janeiro gab in einem Statement zu, nicht genügend Maßnahmen ergriffen zu haben. Allerdings läge die Schuld nicht einzig und allein bei ihm, sondern auch bei den Behörden, erklärte Serafim Abreu, Geschäftsführer des zuständigen Unternehmens T4F (Time for fun). Auch er ist der Meinung zu den möglichen Schritten in die richtige Richtung, gehöre die Einrichtung kostenloser Wasserverteilungsinseln.