42.000 Lichter und Surround Sound: Four Tet kommt für eine exklusive Show nach Berlin

Es dauert zwar noch ein bisschen, aber die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude: Am 17. Oktober spielt Four Tet ein Konzert im UFO im Velodrom in Berlin – präsentiert vom Musikexpress. Konzertkarten gibt es ab sofort unter www.mct.tickets.de. Was den Abend besonders macht: Es ist Four Tets einzige Show dieser Art in Europa dieses Jahr.

Im März dieses Jahres veröffentlicht Four Tet – oder Kieran Hebden, wie der Solokünstler mit echtem Namen heißt – sein neues Album SIXTEEN OCEANS. Im Oktober desselben Jahres wird der britische Produzent und Musiker dann mit einer einzigartigen Lichtinstallation des Künstlerkollektivs Squidsoup sein neues Album als Gesamtkunstwerk zelebrieren. Laut des Pressetextes wird sein Publikum nicht nur von einem Meer aus 42.000 hängenden Lichtern, sondern auch durch Surround-Sound von einer allumspannenden Klanglandschaft umgeben sein. Der britische „Guardian“ beschrieb die Show von Four Tet und Quidsoup sogar als ein „Zusammentreffen von Licht und Magie“.

Im Jahr 2019 teilte Four Tet seine beiden Singles „Dreamer“ und „Teenage Birdsong“. Kurz darauf folgte die Veröffentlichung seiner jüngsten EP mit dem Titel ANNA PAINTING. Diese entstand in Zusammenarbeit mit Malerin Anna Liber Lewis, die für das Artwork der Drei-Track-Platte verantwortlich war. Für die Single „Baby“, die am 23. Januar erschien, holte sich Four Tet die britische Sängerin Ellie Goulding als Sängerin mit ins Boot. Das Nachfolgeralbum SIXTEEN OCEANS erscheint im März dieses Jahres.