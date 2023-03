Grimes‘ Tochter „Y“: Neugier und die ewige Frage nach dem richtigen Namen

Die Sängerin Grimes hat ihrer von einer Leihmutter ausgetragenen gemeinsamen Tochter mit Elon Musk einen neuen Namen gegeben. Auf Twitter teilte sie am vergangenen Freitag ein Fotos des Kindes und ihrer selbst im Partnerlook. Ein Grimes-Fanaccount schrieb daraufhin, offenbar aus Freude die Anderthalbjährige zu sehen, ihren bisher bekannten Spitznamen aus, „Sailor Mars“. Diese Anspielung auf den Anime „Sailor Moon“ und Musks Projekt den roten Planeten zu kolonisieren, hat sich wohl anstelle des Geburtsnamens Exa Dark Sideræl Musk eingebürgert. Allerdings wurde das Kind auch Y [ˈwaɪ], genannt – einem weiteren Tweet der Sängerin zu entnehmen, nun auch mit bürgerlichem Namen.

She’s Y now, or „Why?“ or just „?“ (But the government won’t recognize that). curiosity, the eternal question, .. and such.

