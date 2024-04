Grimes entschuldigt sich für ihr Chaos-Set beim Coachella

Immer wieder unterbrach sie ihr DJ-Set beim Festival und schrie ins Mikro. Was war da los?

„Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, dann mach es selbst“, stellte Grimes nach ihrem Auftritt beim Coachella Festival in der Wüste Kaliforniens auf X fest. Zu dieser Weisheit ist sie gekommen, da ihr DJ-Set am Samstag (13. April) alles andere als reibungslos ablief. Insgesamt musste die Musikerin ihre Performance achtmal unterbrechen, wie eine Festivalbesucherin auf TikTok berichtete. Der Grund sollen technische Schwierigkeiten gewesen sein.

Grimes fertigte ihr Set nicht selbst an

„Normalerweise kümmere ich mich immer selbst um alle Aspekte meiner Show – um Zeit zu sparen, war dies eines der ersten Male, dass ich wesentliche Dinge […] und die Organisation der Tracks auf der SD-Karte usw. an jemand anderen vergeben habe“, erklärte sich Grimes in ihrem Statement am Sonntag (14. April). Die Geschwindigkeit der einzelnen Songs stimmte nicht mehr mit den Vorgaben überein, die ihr DJ-Pult ihr gab. Dies führte dazu, dass am Ende kaum eine musikalische Harmonie entstand, und sie mehrmals verzweifelt ins Mikrofon schrie.

Grimes soll während ihres gesamten Sets sechsmal versucht haben, der verwirrten Menge zu erklären, was das Problem sei. Trotzdem zog sie ihre Performance durch. Für das nächste Wochenende ist ein weiterer Auftritt auf dem Coachella geplant. Dafür verspricht die 36-Jährige: „Ich werde nächste Woche persönlich alle Dateien ordnen. Ich werde nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert.“