Halsey spricht offen: Label blockiert Albumpläne der Sängerin

Ed Sheeran bestätigt: Das Nachfolger-Album zu PLAY ist fast fertig

Kein neues Soundgarden-Album vor „Rock & Roll Hall of Fame“-Aufnahme

Halsey erklärt, warum ihr Label nach THE GREAT IMPERSONATOR ein neues Album blockiert.

Halsey hat bekanntgegeben, dass es ihr derzeit nicht erlaubt sei, ein neues Album zu veröffentlichen. Grund sei der ausgebliebene kommerzielle Erfolg ihres letzten Werks THE GREAT IMPERSONATOR. Laut der Sängerin habe sie damit nicht die Erwartungen ihres Labels erfüllt.

Sängerin darf momentan kein Album rausbringen

Im Interview mit „Apple Music 1“-Moderator Zane Lowe sagte Halsey: „Ich kann gerade kein Album machen, ich darf es nicht. Das ist die Realität. THE GREAT IMPERSONATOR hat nicht so performt, wie sie gedacht haben.“ Das Album war am 25. Oktober 2024 erschienen und erreichte Platz zwei der US-„Billboard 200“-Charts sowie Platz 19 in Großbritannien.

„Wenn ich ehrlich bin, hat das Album in der ersten Woche 100.000 Exemplare verkauft. Das ist eine ziemlich große erste Woche, vor allem für eine Künstlerin, die schon länger keinen Hit mehr hatte. Die Tour ist die umsatzstärkste meiner gesamten Karriere. Trotzdem wollen sie MANIC-Zahlen von mir“, so Halsey weiter. Sie bezieht sich damit auf ihr 2020 erschienenes Album MANIC, das in der ersten Woche 239.000 Einheiten verkaufte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vergleich mit früherem Erfolg

Halsey kritisierte im Interview, dass ihr aktuelles Werk mit den Zahlen früherer Pop-Hits verglichen werde: „Das ist das Schwierigste daran, einmal ein Popstar gewesen zu sein. Ich bin es nicht mehr, aber werde immer noch mit Zahlen und Künstler:innen verglichen, die ich nicht auf Augenhöhe sehe.“

Sie erinnerte sich auch an ihre Zeit mit Ariana Grande, als sie um die Spitzenplätze der Charts konkurrierten: „Wir haben nicht gekämpft, wir haben es nur genossen. Es war die beste Zeit überhaupt.“

Experimentelles Konzeptalbum

THE GREAT IMPERSONATOR sei ein experimentelles Konzeptalbum, das Halseys gesundheitliche Krisen verarbeitet. Sie litt in den vergangenen Jahren unter Lupus und einer Knochenmarkserkrankung. „Ich habe ein Konzeptalbum darüber gemacht, wie ich fast gestorben wäre“, sagte sie zu Moderator Zane Lowe. Trotz des experimentellen Charakters der Platte kauften die treuen Fans rund 100.000 Exemplare in der ersten Woche.

Auf Instagram schrieb sie im Juni 2024 über ihre gesundheitliche Situation: „Nach zwei Jahren fühle ich mich besser und bin dankbarer denn je, Musik zu haben, zu der ich mich hinwenden kann.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ausblick und Tour

Letzten Monat veröffentlichte Halsey außerdem BADLANDS (DECADE EDITION ANTHOLOGY) zum zehnjährigen Jubiläum ihres Debütalbums BADLANDS. Im Rahmen der „Back To Badlands“-Tour 2025/2026 wird sie in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Australien auftreten. Neben THE GREAT IMPERSONATOR brachte sie 2024 die punkrock-inspirierte Single „Safeword“ sowie „Hand That Feeds“ mit Amy Lee von Evanescence heraus.