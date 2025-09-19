TikTok- und Spotify-Star Natalie Jane: Debütalbum kommt im Oktober

Ed Sheeran bestätigt: Das Nachfolger-Album zu PLAY ist fast fertig

Natalie Jane steht kurz vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums THE WORLD I DIDN'T WANT.

Die aufstrebende US-amerikanische Sängerin Natalie Jane hat mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single „r u gonna love me?“ ihr Debütalbum THE WORLD I DIDN’T WANT angekündigt. Es wird am 24. Oktober erscheinen.

In den vergangenen Wochen hatte sie bereits die Kollaboration „UH-OH!“ mit dem DJ-Duo Loud Luxury sowie die drei Singles „girls will b girls“, „fallin“ und „how u been?“ veröffentlicht, die ebenfalls Teil des Albums sein werden.

Hier in „r u gonna love me?“ hineinhören

„Das ist erst der Anfang“

Über ihr kommendes Debütalbum sagte Natalie Jane: „Dieses Projekt hat uns über ein Jahr lang begleitet – und ich habe jeden einzelnen Tag daran gearbeitet, jedes Detail für euch perfekt zu machen. Vor über vier Jahren habe ich meinen allerersten Song veröffentlicht, damals noch in der Highschool, mit dem verrückten Traum, eines Tages Künstlerin zu sein.“ Sie fuhr fort: „Jeder Song und jeder Auftritt haben mich an diesen Punkt gebracht: dass ich all das, was in meinem Kopf steckt – klanglich wie visuell – in ein Projekt für euch verwandeln kann. Für alle, die das hier lesen: Das ist erst der Anfang, und ich bin so glücklich, dass ihr von Anfang an dabei seid <3.“

Das ist Natalie Jane

Natalie Jane wuchs mit der Musik auf. Ihre Tante war nach eigenen Angaben Opernsängerin, und früh erkannte Jane ihre eigene Begeisterung für Gesang. Neben ihrer Tätigkeit als Musicalsängerin und dem Klavierunterricht begann sie mit acht Jahren, eigene Songs zu schreiben. Im Alter von 15 Jahren nahm sie an „American Idol“ teil. Sie gewann nicht, aber der Wettbewerb motivierte sie, Musik in den sozialen Medien hochzuladen.

2022, im Alter von 18 Jahren, ging Natalie Jane auf TikTok mit ihrem Cover von Gnarls Barkleys „Crazy“ viral. Dort hat sie inzwischen über 10 Millionen Follower und konnte eine Welttour umsetzen. 2024 wurde sie für die iHeartRadio Music Awards nominiert. Auf Spotify hören sie monatlich mehr als zwei Millionen Menschen.