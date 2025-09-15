Hamish Hawk 2025 live in Deutschland: Tourdaten, Tickets & Infos

Paula Carolina: Große Tour im April und Mai 2026 – ME präsentiert

Der schottische Indie-Artist kommt im November nach Frankfurt & Leipzig – präsentiert von ME.

Hamish Hawk kommt 2025 für zwei Konzerte nach Deutschland. Der schottische Künstler spielt im November Gigs in Frankfurt und Leipzig – präsentiert von MUSIKEXPRESS. Die wichtigsten Infos zu den Shows gibt es hier in der Übersicht.

Hamish Hawk Konzerte 2025 in Deutschland – alle Termine im Überblick

20.11.2025 – Frankfurt, Zoom Bar

21.11.2025 – Leipzig, Naumann’s

Tickets für Hamish Hawk in Frankfurt & Leipzig – so kommt ihr an Karten

Die Tickets sind auf Eventim demnächst im Vorverkauf erhältlich.

Neue EP COVERS II: Hamish Hawk interpretiert Madonna, Pet Shop Boys & mehr

Am 5. September hat Hamish Hawk die EP COVERS II veröffentlicht, die aus fünf Cover-Songs besteht, darunter Madonna, Pet Shop Boys und Sheryl Crow.

Tracklist von COVERS II

Burning Up

If It Makes You Happy

Sweet Dreams (Are Made Of This)

So Hard

Shut Up Kiss Me

Hier in „Burning Up“ reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hamish Hawk: Karriere, Musikstil und bisherige Alben des Indie-Künstlers

1991 in Edinburgh geboren, macht der schottische Künstler Hamish James Hawk seit gut 13 Jahren Musik. Während seines Studiums in St. Andrews begann er, Songs zu schreiben, und veröffentlichte 2014 sein Debütalbum AZNAVOUR, gefolgt 2015 von MULL. 2016 gründete er die Band Hamish Hawk & the New Outfit. Sein Durchbruch kam 2021 mit HEAVY ELEVATOR, das für den Scottish Album of the Year Award nominiert wurde. 2023 folgte ANGEL NUMBERS, das ebenfalls nominiert wurde.

Inzwischen hat er sieben Studioalben erschaffen, die ersten zwei noch als Hamish James Hawk, ein weiteres mit seiner Band und vier unter seinem jüngsten Künstlernamen Hamish Hawk.

Stilistisch bewegt sich Hamish Hawk zwischen Indie und Chamber Pop, Art Rock und Gothic Rock und New Wave. Mit seinem jüngsten Album, A FIRMER HAND, erreichte Hamish Hawk Anfang 2024 erstmals die UK-Charts und sicherte sich Platz 1 in Schottland.