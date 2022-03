Harry Styles kündigt drittes Album HARRY’S HOUSE an

Harry Styles nimmt seinen Preis den BRIT Awards 2021 in der O2 Arena am 11. Mai in London entgegen.

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Styles: Der britische Sänger und Songwriter kündigt sein drittes Solo-Album an. Die Platte soll schon in knapp zwei Monaten, am 20. Mai, erscheinen und den Titel HARRY’S HOUSE tragen.

ALBUM-TRAILER FÜR HARRY STYLES‘ NEUES ALBUM:

Der Titel soll in Anlehnung an Joni Mitchells Song „Harry’s House“ aus ihrem 1975er-Album THE HISSING OF SUMMER LAWNS entstanden sein. Styles erzählte, dass er bereits zu den Aufnahmen seines FINE LINE -Albums im Jahr 2019 „in einem ziemlich großen Joni-Loch“ steckte und sprach sich als riesiger Fan ihrer 1971 erschienenen Platte BLUE aus. Styles‘ Album soll insgesamt 13 Tracks umfassen. Das Artwork des Albums postete er bereits auf Twitter:

Der Grammy-Gewinner hatte im Januar neue Tourdaten zu seiner verschobenen Welttournee angekündigt. Dabei wird er im Rahmen seiner „Love On Tour“ in 32 Städten von Europa, Lateinamerika und den UK spielen. Als Deutschlandtermine sind unter anderem Konzerte in Berlin, Hamburg und München geplant.