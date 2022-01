Harry Styles kündigt neue Tourdaten für 2022 an

Foto: Getty Images for HS, Kevin Mazur. All rights reserved.

Harry Styles am 31. Oktober 2021 in New York

Der britische Sänger und Songwriter Harry Styles hat für seine verschobene Welttournee „Love On Tour“ neue und weitere Termine für 2022 bekannt gegeben. Im Rahmen seiner Tournee will der Musiker 32 Städte in den UK, Europa und Lateinamerika ansteuern. Für Europa sind unter anderem Konzerte in den Städten Berlin, Hamburg, München und Wien geplant. Darunter soll auch ein Konzert am 26. Juni im Hamburger Volksparkstadion stattfinden.

Auch Supportacts sind geplant. Während seiner Konzerte in Deutschland und in Österreich soll ihn beispielsweise die Band Wolf Alice begleiten. Weiter hat er für UK die Band Mitski, für Dublin die Sängerin Arlo Parks und für Lateinamerika die Sängerin Koffee geladen. Alle bereits verkauften Tickets für die verschobene Tournee solle dabei ihre Gültigkeit behalten.

Zu den Solo-Veröffentlichungen des ehemaligen One-Direction-Mitglieds Harry Styles zählen zwei Alben, die in den UK und den USA mehrfach mit Platin ausgezeichnet wurden. Seine erfolgreichste Single „Watermelon Sugar“ auf seinem 2019 veröffentlichen Album FINE LINE wurde über neun Millionen Mal verkauft. Er zählt mit zahlreichen weiteren Auszeichnungen wie etwa bei den BRIT Awards, Grammy Awards, Ivor Novello Awards und den American Awards zu einem der erfolgreichsten Popstars unserer Zeit. Beim Coachella Festival 2022 soll Styles neben Billie Eilish und Kanye West als Headliner auftreten.