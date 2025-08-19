Taylor Swift: So steht es um mögliche Shows in Las Vegas

Fans vermuteten eine Konzertreihe der Sängerin in der Las Vegas Sphere.

Mit der Ankündigung ihres zwölften Studioalbums THE LIFE OF A SHOWGIRL hat unter Taylor-Swift-Fans erneut die große Suche nach sogenannten „Easter Eggs“ begonnen. Dabei handelt es sich um versteckte Hinweise auf kommende Projekte oder Ankündigungen. Solche Spuren finden sich häufig in Musikvideos, auf ihrer Website oder auch während Live-Shows. Bei der Jagd nach neuen Hinweisen kamen Fans auf die Idee, Taylor Swift könnte eine Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas planen. Nun äußert sich ein Verantwortlicher der Location zu den Spekulationen.

Wird Taylor Swift in Las Vegas auftreten?

Die Antwort lautet vorerst Nein – zumindest, was eine feste Konzertreihe in der Sphere betrifft. Das berichtet „Puck News“ unter Berufung auf die Aussage eines Vertreters des Venues. Dort heißt es: „Wir lieben und respektieren Taylor Swift, aber wir führen derzeit keine Gespräche mit ihrem Team über einen Auftritt im Sphere.“

So entstanden die Gerüchte

Auslöser der Spekulationen war vor allem der Titel des kommenden Albums. Ein Name wie THE LIFE OF A SHOWGIRL weckt unweigerlich Las-Vegas-Assoziationen. Auch das glitzernde Cover, auf dem die Sängerin im klassischen Showgirl-Look zu sehen ist, befeuert die Vermutungen.

Neues Album von Taylor Swift im Oktober

Am 3. Oktober erscheint ihre zwölfte LP THE LIFE OF A SHOWGIRL. Das verkündete die Sängerin nicht nur über ihre Social-Media-Kanäle, sondern auch im Podcast „New Heights“ mit Travis und Jason Kelce. Dort präsentierte sie auch das Cover-Artwork in voller Pracht: Taylor Swift in einem funkelnden, mit Glitzersteinen besetzten Outfit.

Auch die offizielle Tracklist von THE LIFE OF A SHOWGIRL zeigte Taylor Swift in den sozialen Medien. Fans dürfen sich auf zwölf brandneue Tracks freuen, darunter unter anderem ein Song mit dem Titel des Albums „The Life of a Showgirl“.