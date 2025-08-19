Taylor Swift: So steht es um mögliche Shows in Las Vegas

von 
Taylor Swift (Dezember 2024)

Taylor Swift (Dezember 2024)  |  Spielt Taylor Swift bald Shows in Las Vegas?

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana. Kevin Winter/TAS24. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Fans vermuteten eine Konzertreihe der Sängerin in der Las Vegas Sphere.

Mit der Ankündigung ihres zwölften Studioalbums THE LIFE OF A SHOWGIRL hat unter Taylor-Swift-Fans erneut die große Suche nach sogenannten „Easter Eggs“ begonnen. Dabei handelt es sich um versteckte Hinweise auf kommende Projekte oder Ankündigungen. Solche Spuren finden sich häufig in Musikvideos, auf ihrer Website oder auch während Live-Shows. Bei der Jagd nach neuen Hinweisen kamen Fans auf die Idee, Taylor Swift könnte eine Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas planen. Nun äußert sich ein Verantwortlicher der Location zu den Spekulationen.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Wird Taylor Swift in Las Vegas auftreten?

Die Antwort lautet vorerst Nein – zumindest, was eine feste Konzertreihe in der Sphere betrifft. Das berichtet „Puck News“ unter Berufung auf die Aussage eines Vertreters des Venues. Dort heißt es: „Wir lieben und respektieren Taylor Swift, aber wir führen derzeit keine Gespräche mit ihrem Team über einen Auftritt im Sphere.“

„Father Figure": Taylor Swift ehrt George Michael auf neuem Album
Taylor Swift macht Sohn von Elizabeth Taylor glücklich
Deshalb fiel Taylor Swift schluchzend in die Arme von Travis Kelce

So entstanden die Gerüchte

Auslöser der Spekulationen war vor allem der Titel des kommenden Albums. Ein Name wie THE LIFE OF A SHOWGIRL weckt unweigerlich Las-Vegas-Assoziationen. Auch das glitzernde Cover, auf dem die Sängerin im klassischen Showgirl-Look zu sehen ist, befeuert die Vermutungen.

Neues Album von Taylor Swift im Oktober

Am 3. Oktober erscheint ihre zwölfte LP THE LIFE OF A SHOWGIRL. Das verkündete die Sängerin nicht nur über ihre Social-Media-Kanäle, sondern auch im Podcast „New Heights“ mit Travis und Jason Kelce. Dort präsentierte sie auch das Cover-Artwork in voller Pracht: Taylor Swift in einem funkelnden, mit Glitzersteinen besetzten Outfit.

The Official Taylor Swift | The Eras Tour Book
The Official Taylor Swift | The Eras Tour Book Für bei Amazon kaufen

Auch die offizielle Tracklist von THE LIFE OF A SHOWGIRL zeigte Taylor Swift in den sozialen Medien. Fans dürfen sich auf zwölf brandneue Tracks freuen, darunter unter anderem ein Song mit dem Titel des Albums „The Life of a Showgirl“.

Themen aus dem Artikel:

Las Vegas Shows The Life Of A Showgirl Taylor Swift
Artikel Teilen