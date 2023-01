Harry Styles tritt bei den Grammys 2023 auf

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Winter. All rights reserved.

Harry Styles wird bei den Grammy Awards 2023 auftreten. Neben ihm werden auch Bad Bunny, Brandi Carlile, Sam Smith und Lizzo performen. Außerdem wurden Mary J. Blige, Luke Combs, Steve Lacy und Kim Petras angekündigt. Bereits 2021 spielte Styles seinen Hit „Watermelon Sugar“ bei der Award-Show.

Der Musikpreis wird am 5. Februar in Los Angeles verliehen. Der 28-Jährige und sein Team sind für neun Grammys nominiert. Er kann unter anderem in den Kategorien „Album des Jahres“, „Platte des Jahres“ und „bestes Musikvideo“ auf eine Auszeichnung hoffen.

Sein aktuelles Album HARRY’S HOUSE, für das er auch die Grammy-Nominierung bekam, erschien im April 2022. Daraus wurden drei Singles veröffentlicht, die international in den Charts landeten: „As It Was“, „Late Night Talking“ und „Music for a Sushi Restaurant“. Neben diesen drei Songs schaffte es der Titel „Matilda“ auch in die US Billboard Hot 100. Damit war Styles der erste britische Solokünstler mit gleichzeitig vier Top-Ten-Hits in den amerikanischen Charts. Das schafften zuvor nur die Beatles im Jahr 1964.