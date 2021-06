Hartnäckiges Gerücht: Kommt im Sommer bereits ein neues BTS-Album?

Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, V, Jin und SUGA: BTS im Februar 2020 in New York

Kaum eine Band hat im vergangenen Jahr so viel neue Musik geliefert wie BTS: Nach dem Welterfolg des Albums MAP OF THE SOUL: 7 (2020) folgte nur fünf Monate später ihre vierte japanische Platte MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY sowie im November 2020 ihr jüngstes Studioalbum BE. Und damit nicht genug: Laut einem Bericht des südkoreanischen Medien-Unternehmens SPO TV News sollen BTS bereits am 09. Juli 2021 ein weiteres neues Album veröffentlichen. Diese Information wurde von dem Band-Label „Label Big Hit Music“ bisher nicht bestätigt – allerdings auch nicht dementiert.

Sie werden „die Pläne unserer Künstler enthüllen, nachdem sie fertiggestellt sind“

In dem Artikel von SPO TV News heißt es unterdessen, die K-Pop-Sensation hätte während einer Pressekonferenz zu ihrer jüngsten Single „Butter“ verraten, dass sie eine neue Albumveröffentlichung diesen Sommer planen. Das Label „Big Hit Music“ hat auf Anfrage des Magazins „Newsen“ ein Statement veröffentlicht, in dem es heißt, dass sie „die Pläne unserer Künstler enthüllen werden, nachdem sie fertiggestellt sind“. Sollten die Gerüchte der Wahrheit entsprechen, wäre das neue Album die insgesamt elfte Studioplatte der K-Pop-Gruppe. Zunächst können sich alle BTS-Fans jedoch auf ein weiteres japanisches Compilation-Album der Band freuen: BTS, THE BEST soll am 16. Juni 2021 erscheinen.

BTS haben mit „Butter“ ihre eigenen Rekorde gebrochen

Mit ihrer neuen und inzwischen zweiten englischsprachigen Single „Butter“ haben BTS innerhalb von wenigen Stunden sämtliche Rekorde gebrochen – und zwar jene, die sie seit August 2020 mit der Veröffentlichung ihres Erfolgshits „Dynamite“ selbst aufgestellt hatten. So sahen allein schon 3,89 Millionen Menschen gleichzeitig die Video-Premiere – so viele wie noch nie zuvor in der YouTube-Geschichte. Zuletzt berichteten ME-Redakteur:innen Daniel Koch und Madleen Kamrath, dass die koreanische Produktionsfirma SM Entertainment mit der MGM Worldwide Television Group ein Casting in den USA starten möchte, um eine neue Boygroup zusammenzustellen – ein eher problematisches Vorhaben, wie sie feststellen.