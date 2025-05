Hat er schon den Sommerhit 2025 geliefert? 7 Fakten über WizTheMc

WizTheMc macht schon seit Jahren Musik. Sein erstes Album erschien bereits 2018. Im Februar 2025 teilte er dann aber „Show Me Love“ – der Song ging kurzerhand auf TikTok viral und mittlerweile wurde er mit einem Feature von Tyla erneut veröffentlicht. Aber wer ist der Musiker, der uns vielleicht jetzt schon den Track des Sommers geliefert hat?

1. In der Welt zuhause

Sanele Sydow, wie WizTheMc bürgerlich heißt, wurde 1999 in Südafrika geboren. Als er noch ein Kleinkind war, zog seine Familie zwei Jahre später mit ihm nach Lüneburg. Dort verbrachte er dann zwar seine Kindheit und Jugend, aber lange schien es ihn nicht in Deutschland zu halten. 2017 zog er alleine nach Kanada, um dort eine internationale Karriere als Künstler durchzustarten. Musik spielte aber schon vorher eine Rolle in seinem Leben. 2015 gründete er mit Freunden eine Band und zwei Jahre lang haben sie unter dem Namen No Homes gemeinsam musiziert. Danach machte er weiterhin solo Musik und sang am Anfang sogar noch auf Deutsch.

2. Woher kommt der Künstlername?

Ohne zu wissen, was überhaupt ein MC ist oder um wen es sich bei Wiz Khalifa handelt, meldete sich der Lüneburger mit dem Namen WizTheMc auf verschiedenen Social-Media-Plattformen an. Wie passend, dass er dann später Rapper wurde.

3. Die ersten Karriere-Schritte auf dem amerikanischen Kontinent

In Toronto angekommen, widmete sich Wiz seiner Musik. In der kanadischen Metropole nahm er erste Alben wie BACKIN TORONTO und BLESSINGS IN DISGUISE sowie mehrere EPs unter seinem eigenen Label NHMS Records auf. Obwohl er zunächst skeptisch gegenüber Musiklabels war und viele Vorurteile hegte, signte er irgendwann bei 10k Projects in Los Angeles. 2021 erschien sein Song „For A Minute“, der ihm das erste Mal eine größere Aufmerksamkeit brachte. Später wurde der Track Teil des Netflix-Films „He’s All That“.

4. Back to the German roots

2021 ging es für WizTheMc, zumindest musikalisch, nochmal nach Deutschland. Gemeinsam mit Majan veröffentlichte er den englisch-deutschen Song „Catch Me“. Wenig später begleitete Wiz den Rapper auch auf seiner Tour. Mittlerweile hat er Toronto und Los Angeles wieder hinter sich gelassen und lebt aktuell in Berlin.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

5. Worum geht es in seiner Musik?

Themen, über die man in seinen Songs nicht hinweghören kann, sind Liebe, das Erwachsenwerden und mentale Gesundheit – und wie im echten Leben auch sind die Aspekte miteinander verstrickt. So heißt es auf seinem Track „Lied“: „And you know how I feel / You broke open my veil / I’m too broke to reveal / How I could love you again“ (auf Deutsch: „Und du weißt, wie ich mich fühle / Du hast meinen Schleier zerrissen / Ich bin zu pleite, um zu verraten / wie ich dich wieder lieben könnte“). 2022 beschrieb er im ME-Interview die Message seiner eigenen Musik wie folgt: „Ich will sagen: Fühle, was du fühlst, ohne dich dabei zu doll zu bewerten.“

6. Wie klingt das Ganze dann?

Die Musik von WizTheMc klingt sehr nach Pop, vor allem seine neueren Songs. Auch wenn die Lyrics sich manchmal etwas trauriger anhören, sind sie meistens mit sommerlichen Beats kombiniert. Trotzdem ist nicht zu überhören, dass er selber großer Rap-Hörer ist. „Ich liebe Pop, aber ich komme aus dem Rap. Dann dachte ich mir, ich will beides verbinden. Ich will Pop-Fans zum Rap bringen und Rap-Fans zum Pop bringen. Und dabei das Beste der beiden Welten kombinieren“, erklärte der 26-Jährige in einem Interview mit „Barracuda Music“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. Was geht aktuell bei WizTheMc ab?

Anfang 2025 brachte der Musiker den Song „Show Me Love“ heraus. Nach nur kurzer Zeit ging der Sound auf TikTok steil und wurde zum verfrühten Sommerhit im Internet. Mittlerweile zählt das Musikvideo zum Track über 17 Millionen Aufrufe. Kein Wunder, dass Tyla, die ebenfalls aus Südafrika kommt, beim Re-Release zu „Show Me Love“ den Feature-Part übernimmt. Dank der Collab hatte Wiz sogar einen Gastauftritt bei Tylas Show auf dem diesjährigen Coachella Festival. Wie der 26-Jährige in einem aktuellen Instagram-Post teilte, wurde er kürzlich auch mit dem Breakthrough Award der Offiziellen Deutschen Charts ausgezeichnet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das aktuelle Album von WizTheMc, WHERE SILENCE FEELS GOOD, erschien bereits 2022. Trotzdem veröffentlichte er über die letzten Jahre hinweg immer wieder Singles. Wann man wieder mit einem größeren Projekt des Künstlers rechnen kann, ist derzeit noch unklar. Auf Instagram postet Wiz aber immer wieder Fotos aus Studio-Sessions und verriet neulich in einem Kommentar unter einem seiner Beiträge, dass er an neuer Musik arbeiten würde.