Hendrik Otremba kündigt Solodebüt an

Hendrik Otremba hat sein erstes Soloalbum angekündigt. RISKANTES MANÖVER, so sein Titel soll am 31. März 2023 via Trocadero Records erscheinen. Der Sänger und Songschreiber der Band Messer sowie Buchautor hat die Platte selbst produziert und gemeinsam mit Christoph Bartelt (Kadavar) und Alan Kassab eingespielt. Als Gäste sollen unter anderem Alex Zhang Hungtai (Saxophon), Gregor Schwellenbach (Klavier) und Stella Sommer in einem Duett zu hören sein.

Auf Instagram kündigte Otremba seine neuen Songs wie folgt an:

Hendrik Otremba wurde 1984 in Recklinghausen geboren und lebt in Berlin. Mit seiner in Münster gegründeten Postpunkband Messer hat er bisher fünf Alben veröffentlicht. Das Debüt IM SCHWINDEL erschien 2012. Ende 2013 folgte DIE UNSICHTBAREN. 2016 legten sie mit JALOUSIE nach, gefolgt von NO FUTURE DAYS im Jahr 2020. Davon erschien 2021 eine Art Remix-Neuauflage: Der finnische Produzent und Freund der Gruppe Kimmo Saastamoinen aka Toto Belmont hat unter dem Namen NO FUTURE DUBS die jüngsten Messer-Songs neu interpretiert.

Hendrik Otremba ist auch bildender Künstler, Dozent, Journalist und Schriftsteller. Als solcher hat er mit „Über uns der Schaum“ (Verbrecher Verlag) und „Kachelbads Erbe“ (Hoffmann und Campe) bereits zwei Romane veröffentlicht. Sein drittes Buch „Benito“ ist am 24. August 2022 im Maerz-Verlag erschienen.