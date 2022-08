Messers Hendrik Otremba veröffentlicht neues Buch „Benito“

You might have noticed: Hendrik Otremba ist nicht nur Sänger der formidablen Postpunkband Messer. Er ist auch bildender Künstler, Dozent, Journalist und Schriftsteller. Als solcher hat er mit „Über uns der Schaum“ (Verbrecher Verlag) und „Kachelbads Erbe“ (Hoffmann und Campe) bereits zwei Romane veröffentlicht. Nun steht der dritte unmittelbar bevor: „Benito“, so der Titel, erscheint am 31. August 2022 im März Verlag.

Empfehlung der Redaktion Feature Die Entwirrungen des Imperiums der Band Messer Die Entwirrungen des Imperiums der Band Messer

Worum es geht? Die Inhaltsangabe des Verlags liest sich wie folgt:

„1995 fährt der elfjährige Cherubim mit seiner Pfadfindergruppe auf eine dreiwöchige Kanufahrt einen westdeutschen Fluss entlang. Sie alle tragen klingende Fahrtennamen wie Kippe, Maus und Fliegentöter. Ihren Anführer, ein paar Jahre älter als sie, nennen sie Häuptling. Je weiter der Fluss sie trägt, desto verbundener fühlt sich Cherubim den anderen, desto mehr vergisst er sein Zuhause. Dort warten ohnehin nur seine frisch getrennten Eltern auf ihn, die Mutter überfordert, der Vater depressiv. Für den blinden Benito, mit dem er sich eines der Boote teilt, entwickelt er ein zunehmend obsessives Interesse.

Dann geschieht ein schreckliches Unglück: Durch einen Jagdunfall wird der Anführer getötet, woraufhin die Jungen bald dem Wahnsinn nahe die Flussfahrt ohne ihn fortsetzen. Immer tiefer geraten sie nun in eine verstörende Welt. Das kindliche Abenteuer wird zu einem surrealen Albtraum. Benito erfährt dabei eine radikale Wandlung: Zunehmend ergeht der zu Beginn noch in sich gekehrte Junge sich in immer zornigeren Monologen, die den Irrweg der Zivilisation anprangern. Aus dem stillen Jungen wird ein fatalistischer Prophet, ein blinder, apokalyptischer Seher.

Drei Jahrzehnte später ist aus Cherubim ein bekannter Schriftsteller geworden, der einer rätselhaften Einladung folgend nach Bonn kommt. Am Tag des Empfangs im bekannten Hotel Paradies, das von einer Vielzahl prominenter Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Showgeschäft besucht wird, stürmt ein maskierter Mann den Saal Eden, schließt die 300 Gäste darin ein und schießt minutenlang wild um sich. Wie durch ein Wunder kommt niemand zu Schaden. Cherubim begreift schnell, dass das Attentat nur vorgetäuscht und mit viel Pomp inszeniert ist. Und hat nicht Benito sein linkes Bein genauso nachgezogen wie der Attentäter?

In der Folge begibt er sich auf eine Spurensuche durch das Ruhrgebiet, reflektiert die Mythen der alten BRD und muss immer mehr feststellen, dass das öffentlichkeitswirksame Rätsel, dem er in Bonn beiwohnte, eng verwoben ist mit den Ereignissen seiner Kindheit. So wird die Suche nach der Wahrheit auch eine Suche nach seiner eigenen Vergangenheit.“

Journalist Arno Frank, seines Zeichens auch Autor für den Musikexpress, befindet über „Benito“: „Ein Epos über Pfadfinder, einen blinden Amokläufer und die Gespenster der Bundesrepublik. Vielschichtig erzählt Hendrik Otremba in dieser existenziellen Zeitreise gegen die Dunkelheit an und reizt dabei alle Möglichkeiten der Literatur aus.“

Auf Lesetour geht Hendrik Otremba mit seinem Buch ebenfalls. Hier die bereits bestätigten Termine:

Berlin, 1. September 2022, Writer’s Thursday @ Borchardt

Berlin, 14. September 2022, 20:00 Uhr, LCB am Wannsee

Nürnberg, 29. September, 19:00 Uhr, Z-Bau

Ulm, 30. September, 19:00 Uhr, Aegis Buchhandlung

Köln, 22. Oktober, 19:00 Uhr, King Georg

Hendrik Otremba wurde 1984 in Recklinghausen geboren und lebt in Berlin. Mit seiner in Münster gegründeten Band Messer hat er bisher fünf Alben veröffentlicht. Das Debüt IM SCHWINDEL erschien 2012. Ende 2013 folgte DIE UNSICHTBAREN. 2016 legten sie mit JALOUSIE nach, gefolgt von NO FUTURE DAYS im Jahr 2020. Davon erschien 2021 eine Art Remix-Neuauflage: Der finnische Produzent und Freund der Gruppe Kimmo Saastamoinen aka Toto Belmont hat unter dem Namen NO FUTURE DUBS die jüngsten Messer-Songs neu interpretiert.