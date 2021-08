Heute live dabei sein: Cro beim Priority-Konzert von O2 in Berlin

Foto: Getty Images, Florian Ebener. All rights reserved.

Nach zwei Jahren Bühnenpause ist Cro nun endlich wieder auf der Bühne zu sehen. Das Konzert startet am 20. August um 20:15 Uhr auf den YouTube-Kanälen von O2 und Cro sowie auf der o2-Music-Website. Der Rapper spielt sein aktuelles Album TRIP erstmalig in einem exklusiven Live-Set, es werden aber auch Songs aus früheren Alben gespielt. In dem Teaser zu dem Priority-Konzert sagte Cro, er freue sich riesig wieder auftreten zu können:

Empfehlung der Redaktion Cro mit TRIP auf Platz 1 der deutschen Album-Charts

„Ich freu mich endlich wieder live zu spielen, ich habe lange nicht wirklich live gespielt, außer hier und da eine kleine Session mit ein paar Homies. Ich freu mich auf die richtigen großen Touren mit vollen Hallen, aber das O2-Priority ist auf jeden Fall erst mal ein geiler Kick-off, damit fangen wir an.“

Das virtuelle Konzert findet im Rahmen der „Behind The Beat“-Reihe von O2 statt. Bisher waren dort schon Künstler*innen wie Elif, Kool Savas, Jan Delay und Alvaro Soler zu sehen. Das Besondere an der Reihe: Es gibt nicht nur ein exklusives Konzert zu sehen. Zuschauer*innen bekommen gleichzeitig einen Einblick in den Schaffensprozess der Künstler*innen und Interviews beleuchten dazu die Inspirationsquelle und die Person hinter der Künstler*innenpersönlichkeit.

Empfehlung der Redaktion Cro gibt zu, einen Doppelgänger zur Echo-Verleihung geschickt zu haben

Cro landete erst kürzlich mit seinem aktuellen Album TRIP auf Platz eins der Album-Charts. Damit haben all seine Alben in Deutschland die Top-Platzierung erreicht.