Kool Savas: So könnt ihr sein kostenloses Livestream-Konzert sehen

Kool Savas will seinen Fans in dieser schwierigen Zeit eine Freude machen und wird deswegen am 15. April 2021 ein kostenloses Live-Stream-Konzert spielen.

Kool Savas: Performance im Rahmen des Priority Concerts von O 2

Der Sommer kommt immer näher und immer noch gibt es keine positive Entwicklung in puncto Konzerte und Festivals. Der deutsche King of Rap hat sich daher Gedanken gemacht, wie er seinen Fans in diesen langen und tristen Tagen Trost und Motivation spenden kann. Im Rahmen des Priority Concerts von O 2 wird Kool Savas morgen, am 15. April, deshalb live in der Columbiahalle in Berlin auftreten.

„Es freut mich ungemein, durch die Kollaboration von O2 Deutschland und Sony Music Partnerships endlich wieder live für meine Fans zu spielen“, erklärt Kool Savas im Vorfeld des Live-Streams.

Live & kostenlos auf Facebook & YouTube

Zuschauer*innen wird es vor Ort natürlich nicht geben. Jedoch kann das komplette Konzert kostenlos auf den Social-Media-Kanälen von Kool Savas gestreamt werden. Ab 19 Uhr wird er ausgewählte Songs aus seinem neuen Studioalbum AGHORI spielen. Ganz alleine wird der erfolgreiche Rapper am morgigen Abend jedoch nicht performen. So wird er begleitet von NKSN, Nessi und Alies. Letztere ist auch auf dem mutmachenden „AMG“-Song vertreten.

Wer dieses Spektakel nicht verpassen möchte, sollte morgen Abend um 19 Uhr reinklicken. Der Stream wird sowohl auf dem YouTube-Kanal als auch auf dem Facebook-Profil von Kool Savas übertragen.