Bono und David Howell Evans, alias The Edge, haben auf Facebook eine Acoustic-Version des Led-Zeppelin-Klassikers „Stairway To Heaven“ geteilt. Die U2-Mitglieder widmeten das Cover ihrer Crew und scherzten darüber, dass diese wohl eigentlich viel lieber für Led Zeppelin arbeiten würde.

Zuvor hatte die Gruppe stets darauf bestanden, „Stairway To Heaven“ niemals gemeinsam live zu spielen, so Bono:

„Es gibt da diesen einen nervigen Fakt einer irischen Crew, über den man sprechen muss. Wo auch immer in der Welt du hingehst, in welcher Halle auch immer du spielst, sei es die Olympia- oder die 3-Arena oder Madison Square Garden – du betrittst die Halle und es ist ein großer Moment, und du hörst einen Song, von dem wir sagten ‚wir werden den niemals spielen‘. Und das ist, richtig, Stairway to Heaven.“