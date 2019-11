„Ahimsa“: U2 teilen ersten neuen Song seit zwei Jahren

Foto: Getty Images for MTV, Ian Gavan. All rights reserved.

U2s The Edge, Bono, Adam Clayton und Larry Mullen Jr hier 2017 bei den MTV EMAs in London.

Das wird Dich auch interessieren





U2 haben ihre erste neue Single seit zwei Jahren veröffentlicht. Der Song heißt „Ahimsa“ und entstand in Zusammenarbeit mit dem berühmten indischen Komponisten A.R. Rahman.

Der Titel des Songs bedeutet in Sanskrit „Gewaltlosigkeit“. „Ahimsa verlangt Mut und Kraft. Eine Qualität, die für Waffen oder Macht undurchlässig ist“, so Rahman in einer offiziellen Stellungnahme. „Es ist eine Mission, die am dringendsten benötigt wird, um die moderne Welt zu heilen, und es ist ein unglaublicher Zeitpunkt, um mit U2 zusammenzuarbeiten, mit ihrem fantastischen Vermächtnis, um diese Bewegung wiederzubeleben“, beschreibt der Komponist die musikalische Kooperation.

Bono und The Edge gemeinsam mit A.R. Rahman:

Rahman wird vom Time Magazin als der bekannteste und produktivste Filmkomponist der Welt bezeichnet. Für seine Kombination von östlicher klassischer und elektronischer Musik mit Weltmusikgenres und traditionellen Orchesterarrangements erhielt er bisher unter anderem zwei Oscars, zwei Grammys, einen BAFTA und einen Golden Globe.

Auch U2-Gitarrist The Edge schwärmt von dem gemeinsamen Schaffensprozess mit Rahman: „Es war eine absolute Freude, mit A.R. an diesem Song zu arbeiten. Er ist ein Superstar und großes Talent und wir freuen uns besonders, in wenigen Wochen sein Heimatland zu besuchen.“

So habe sich Indien schon sehr lange auf der „Bucket List“ der Iren befunden, und das Prinzip der Gewaltlosigkeit als wichtige Säule dessen gedient, wofür die Band seit ihrem Zusammenschluss stehe.

Zuletzt veröffentlichten U2 Reissues der WIDE AWAKE IN AMERICA EP (1985), des 2000 erschienenen ALL THAT YOU CAN’T LEAVE BEHIND, des vierten Albums THE UNFORGETTABLE FIRE (1984) sowie des 2004 veröffentlichten HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB.

Aktuell befinden sich Bono und Co. als Teil ihrer großen Welttournee in Neuseeland. Dabei performen sie in insgesamt 66 Städten vor fast 3 Millionen Zuschauern ihr 1987 erschienenes Durchbruchalbum THE JOSHUA TREE. Das finale Konzert der Tour wird am 15. Dezember 2019 in Mumbai stattfinden.

U2s aktuelles Studioalbum trägt den Titel SONGS OF EXPERIENCE und erschien 2017. Unsere Rezension dazu findet Ihr hier.