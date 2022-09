HipHop-Messe beatcon bietet Female Producer Camp an

Im Rahmen des Female Producer Camp kann man mit ihnen an einer Recording Session und an einer Writing Session teilnehmen, eigene Beats bewerten lassen oder einfach nur Fragen stellen.

Wer an dem Camp teilnehmen möchte, soll eine E-Mail an info@producernetwork.de schreiben mit einigen Worte über sich selbst sowie Hörproben in Form von fertigen Produktionen oder Beats. Insgesamt können 15 Personen gewinnen, die dann an dem Camp teilnehmen dürfen und auch Tickets für beide Messetage bekommen.