„Holiday“: Lil Nas X meldet sich mit Weihnachtssong zurück

Dass Lil Nas X, der mit seinem Song „Old Town Road“ einen weltweiten Hit landete, ein Faible für ausgefallene und aufwändige Video-Konzepte hat, war bereits bekannt. In seinem neuesten Musikvideo zu dem Song „Holiday“ führt der Rapper sein Publikum durch eine Sience-Fiction-Weihnachtswelt. Seht hier den Clip:

Lil Nas X – HOLIDAY (Official Video) auf YouTube ansehen

Bei Lil Nax X ist offensichtlich schon die Weihnachtszeit angelaufen. In einem kurzen Trailer zu dem neuen Song „Holiday“, der bereits über vier Millionen Klicks zählt und in dem „Zurück in die Zukunft„-Star Michael J. Fox einen kurzen Auftritt hat, machte der Rapper bereits deutlich, dass die Zeit der Cowboys und der Pferde jetzt vorbei ist. Stattdessen ist er nun in einem Weihnachtskostüm, mit Robo-Rentieren und einem fliegenden Schlitten unterwegs. In dem neuen Video spielt Lil Nas X gleich mehrere Rollen innerhalb einer futuristischen Weihnachtswelt und gibt gleichzeitig einen Vorgeschmack auf sein Debütalbum, dessen Release-Datum aber noch unbekannt ist. Es bleibt außerdem abzuwarten, ob „Holiday“ ein ähnliches Mega-Hit-Potential hat wie „Old Town Road“.

Vor seinem musikalischen Durchbruch wurde Lil Nas X als Internetpersönlichkeit auf Twitter bekannt. Sein Song „Old Town Road“, der Country- und HipHop-Elemente smart miteinander verbindet, hielt sich insgesamt 19 Wochen an der Spitze der Billboard Hot 100. Seine EP 7 erschien am 21. Juni 2019.