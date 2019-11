Hurricane und Southside 2020: Neue Bandwelle mit The Killers, Rise Against und vielen mehr

Das wird Dich auch interessieren





Bis zum Festivalsommer 2020 müssen wir uns zwar noch ein wenig gedulden, das hat jedoch die Veranstalter des Zwillingsfestivals Hurricane und Southside nicht daran gehindert, bereits ein erstes Line-up zu veröffentlichen.

Nachdem schon im Juni feststand, dass im folgenden Jahr Seeed als Headliner an den Start gehen würden, stießen im Oktober mit Star-DJ Martin Garrix, Kings Of Leon, Deichkind und Twenty One Pilots vier weitere große Acts zum Line-up dazu. Jetzt haben die Festivalveranstalter zahlreiche weitere Musiker für 2020 bestätigt, darunter die beiden neuen Headliner The Killers und Rise Against.

Hurricane & Southside – das komplette bisher bekannte Line-up:

Auch die genauen Tage, an denen die Festivalbesucher mit den angekündigten Acts rechnen können, wurden bereits bekanntgegeben.

Hurricane:

Southside:

Freitag : Kings Of Leon | Rise AgainstKontra K | Bring Me The Horizon | The Hives | Thees Uhlmann & BandFerdinand And Left Boy | BHZ | Swiss & die Andern | Wolf Alice | Blues Pills | Nura | Mine | Skindred | Lari Luke | Blond | Flash Forward

: Kings Of Leon | Rise AgainstKontra K | Bring Me The Horizon | The Hives | Thees Uhlmann & BandFerdinand And Left Boy | BHZ | Swiss & die Andern | Wolf Alice | Blues Pills | Nura | Mine | Skindred | Lari Luke | Blond | Flash Forward Samstag : Seeed | Martin Garrix | The KillersSDP | Dermot Kennedy | The Lumineers | Giant Rooks | LP | Killswitch Engage | Of Monsters And Men | While She Sleeps | Millencolin | The Dead South | Neck Deep | Aurora | Mayday Parade | Kelvyn Colt | Pup | Miya Folick

: Seeed | Martin Garrix | The KillersSDP | Dermot Kennedy | The Lumineers | Giant Rooks | LP | Killswitch Engage | Of Monsters And Men | While She Sleeps | Millencolin | The Dead South | Neck Deep | Aurora | Mayday Parade | Kelvyn Colt | Pup | Miya Folick Sonntag: Deichkind | Twenty One Pilots | The 1975 | Von Wegen Lisbeth | Rin | Mando Diao | Kummer | Jimmy Eat World | Foals | Juju | Tones And I | KitschKrieg | Antilopen Gang | Bad Religion | Sofi Tukker | Nothing But Thieves | Turbostaat | Georgia | JC Stewart | Brutus

Drei-Tages-Tickets für das Hurricane Festival in Scheeßel sind auf der Festivalhomepage ab 189 Euro verfügbar. Southside-Fans können sich online für 199 Euro mit Tickets für das Festivalwochenende in Neuhausen ob Eck eindecken.