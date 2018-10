Im posthum veröffentlichten Gedichtband „The Flame” schreibt Leonard Cohen „Kanye West Is Not Picasso” und notiert darin Gedankengänge wie „Ich bin der Kanye West, für den sich Kanye West hält” und „Jay-Z ist nicht der Dylan von etwas / Ich bin der Dylan von etwas” – ein Disstrack in Versform, wenn man so will.

Die amerikanische Singer/Songwriterin Amanda Shires postete das vollständige 2015 verfasste Gedicht auf Twitter:

“Kanye West Is Not Picasso” by Leonard Cohen, from Cohen’s new book ‘The Flame.’ pic.twitter.com/w5lUfkjdYv — S H I R E S’ $Hit Show (@amandashires) October 11, 2018

Der Sohn des Künstlers, Adam Cohen, produzierte das letzte Album seines Vaters. Ende September gab er bekannt, an einer posthumen Album-Veröffentlichung mit bisher unveröffentlichten Songs seines Vaters zu arbeiten.