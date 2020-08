Die Zwillinge Tim und Fred Williams können sich kuam zurückhalten, als das legendäre Drumsolo in Phil Collins' Hit „In The Air Tonight“ gespielt wird.

Es gibt Songs, die bereits beim allerersten Hören umhauen – Phil Collins‚ Hit „In The Air Tonight“ ist offenbar einer von ihnen. So ist es kein Wunder, dass nun ein Video viral gegangen ist, das die erste Reaktion von zwei Zwillingsbrüdern auf den weltbekannten Track zeigt. Die beiden 21-jährigen YouTube-Stars Tim und Fred Williams – besser bekannt als „TwinsthenewTrend“ – haben eine Reihe mit dem Titel „First Time Hearing“ ins Leben gerufen, in der sie gemeinsam einen für andere/ältere Menschen bekannten Song das erste Mal hören – und ihre Reaktion darauf filmen.

Mit ihrem Reaction-Video von „In The Air Tonight“ haben die zwei anscheinend einen Nerv getroffen: Bisher hat der knapp achtminütige Clip mehr als drei Millionen Aufrufe, Tendenz steigend. Während die beiden dem Hit lauschen, werden sie zunehmend begeisterter – ihre größte Reaktion kommt jedoch bei dem legendären Drumsolo, das erst nach etwa drei Minuten Spiellänge einschlägt: „Das war cool, wie er das gemacht hat!“, ruft Fred begeistert, während Tim wahrheitsgemäß kommentiert: „Ich habe noch nie jemanden gesehen, der einen Beat erst nach drei Minuten in einen Song einbaut.“ Schaut Euch hier das gesamte Video von „TwingsthenewTrend“ an:

Anfang des Jahres wurde bestätigt, dass Phil Collins auf große Reunion-Tour mit seinen Genesis-Bandmitgliedern Tony Banks und Mike Rutherford gehen wird. An den Drums wird sie dabei Collins‘ 18-jähriger Sohn Nicholas begleiten. Die Shows sollten ursprünglich bereits dieses Jahr stattfinden, mussten nun jedoch wegen der Coronakrise auf 2021 verschoben werden. Offiziell wurde die Wiedervereinigung am 4. März bei einem Interview mit dem Radiosender BBC Radio 2 verkündet. „Ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Moment dafür“, so Tony Banks in einem Interview, „wir sind alle gute Freunde, wir sind noch alle am Leben und… hier sind wir.“