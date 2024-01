Phil Collins wird 73: Die schönsten Bilder seiner Karriere

Am 30. Januar 1951 wurde Phil Collins in London geboren – heute feiert er seinen 73. Geburtstag.

Bereits zu seiner Schulzeit gründete Phil Collins seine erste Band, schloss sich in seinen jungen Jahren mehreren Gruppen an und wurde 1970 Teil von Genesis. Heute – 54 Jahre später – ist er aus der Welt der Musiker:innen nicht mehr wegzudenken und ist mehr als nur einer von vielen.

Sowohl Teamplayer als auch Einzelkämpfer

Collins machte sich in der Progressive-Rock-Band zunächst als Schlagzeuger einen Namen, bis seine unverwechselbare Stimme und seine kraftvolle Bühnenpräsenz ihm zur Rolle des Leadsängers verhalfen. Aber auch ohne Band überzeugt das Multitalent. In den 80er-Jahren begann seine Solokarriere, die seinen internationalen Erfolg mit Chart-Hits wie „In the Air Tonight“, „Against All Odds“ und „Another Day in Paradise“ weiter ausbaute.

Für seine musikalischen Leistungen hat der Ausnahmekünstler zahlreiche Auszeichnungen erhalten – darunter Grammys, Academy Awards und einen Platz in der „Rock and Roll Hall of Fame“ mit Genesis.

Ein Vorbild vieler

Auch außerhalb seiner der rein musikalischen Gefilde hat Collins einiges zu bieten – in seiner Freizeit setzte er sich schon häufig für wohltätigen Vereine ein, wie beispielsweise UNICEF und die südafrikanische Einrichtung „The Topsy Foundation“, an die er sieben Jahre lang jegliche Einnahmen, durch in Afrika generierte Lizenzgebühren, spendete.

Ein Blick auf Phil Collins persönliches Leben zeigt eine Reise, die von Triumph-Zügen und Herausforderungen geprägt war. Sein Durchhaltevermögen angesichts gesundheitlicher Probleme, einschließlich seines Hörverlusts, ist für viele eine Inspiration. Trotz aller Rückschläge ist er nach wie vor eine treibende Kraft in der Musikindustrie und ein Vorbild vieler Fans und Kolleg:innen. Zu seinem 73. Geburtstag wünschen wir alles Gute!