Inspiriert von einem Fan: Nick Cave kündigt neue Single „Grief“ an

Nick Cave hat einen neuen Song mit dem Titel „Grief“ angekündigt, der entstanden sei, nachdem ein Fan fragte, wie er und seine Familie mit dem plötzlichen Tod ihres 15-jährigen Sohnes Arthur im Jahr 2015 und der damit verbundenen Trauer umgehen.

Schon im Oktober 2018 teilte der australische Songwriter seine Antwort auf die persönliche Nachricht, die ihm eine Frau namens Cynthia via seiner Website „Red Hand Files“ schickte. Darin fragte sie: „Ich habe den Tod meines Vaters, meiner Schwester und meiner ersten Liebe in den letzten Jahren erlebt und das Gefühl, dass ich mit ihnen in Verbindung stehe, hauptsächlich durch Träume. Sie helfen mir. Haben Sie und Susie das Gefühl, dass Ihr Sohn Arthur bei Ihnen ist und auf irgendeine Weise kommuniziert?“

Nick Cave: „Ich glaube wir trauern, wenn wir lieben“

Im gleichen Zuge teilte der Musiker auch seine ausführliche Antwort, in der er unter anderem schrieb: „Ich glaube wir trauern, wenn wir lieben. Das ist der Deal. Das ist der Pakt. Trauer und Liebe sind für immer miteinander verflochten. Trauer ist die schreckliche Erinnerung an die Tiefen unserer Liebe und wie Liebe ist Trauer nicht verhandelbar.“

Weiter antwortete er: „Ich spüre überall die Anwesenheit meines Sohnes, aber er ist möglicherweise nicht da. Ich höre ihn mit mir reden, mich erziehen, mich führen, obwohl er vielleicht nicht da ist. Er besucht Susie regelmäßig im Schlaf, spricht mit ihr, tröstet sie, aber er ist möglicherweise nicht da.“ Seine ganze Nachricht könnt Ihr hier lesen.

„Grief“ in Zusammenarbeit mit Warren Ellis entstanden

Jetzt hat sich Nick Cave mit dem Musiker Warren Ellis zusammen getan, mit dem er im Februar 2021 bereits das Überraschungsalbum CARNAGE veröffentlicht hatte. Gemeinsam haben sie Nick Caves Antwort in die 7-Zoll-Single „Grief“ verwandelt. Über den Song sagte der Australier in einem Statement: „Meine Antwort war das erste Mal, dass ich meine eigenen widersprüchlichen Trauergefühle artikulieren konnte. Briefe wie die von Cynthia haben mir und vielen anderen geholfen, wieder auf die Welt zurückzukehren.“

Auf der A-Seite mit dem Titel „Letter To Cynthia“ liest Cave seine Nachricht an Cynthia. Die Musik dazu schrieb sein Freund Warren Ellis. Auf der B-Seite „Song For Cynthia“ performen Cave und Ellis gemeinsam. Eine erste Preview teilte Nick Cave bereits via Instagram. Wer die ganze Single schon jetzt hören möchte, kann sie für umgerechnet 23 Euro in seinem Online-Shop „Cave Things“ kaufen.