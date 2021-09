International Music verschieben ihre ENTENTRAUM-Tour auf 2022

Nur drei Tage vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums ENTENTRAUM hatten International Music eine ausgedehnte Tour angekündigt, die vom Musikexpress präsentiert wird. Schon für Juni und Juli waren drei Termine in Essen, Mainz und Schorndorf annonciert, das Gros der Auftritte war aber für Herbst angesetzt – alleine im Oktober wollte die Band im besten Falle 19 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Es kommt nun, wie es kommen musste: Die Tour wird auf das Jahr 2022 verschoben.

INTERNATIONAL MUSIC LIVE 2021 – HIER SIND DIE AUSGEFALLENEN TERMINE: 04.10.2021 Köln – Gebäude 9

05.10.2021 Hamburg – Uebel & Gefährlich

08.10.2021 Rostock – Peter Weiss Haus

09.10.2021 Leipzig – Naumanns im Felsenkeller

12.10.2021 Dortmund – FZW

13.10.2021 Hannover – LUX

14.10.2021 Bremen – Lagerhaus

16.10.2021 Jena – Kassablanca

17.10.2021 Dresden – Groovestation

21.10.2021 Düsseldorf – zakk

22.10.2021 Augsburg – Kantine

23.10.2021 München – Technikum

24.10.2021 Darmstadt – Centralstation

25.10.2021 Stuttgart – Merlin

26.10.2021 Bern, CH – Dachstock

27.10.2021 Zürich, CH – Bogen F

28.10.2021 St. Gallen, CH – Palace

29.10.2021 Basel – Kaserne

31.10.2021 Berlin – Festsaal Kreuzberg

04.11.2021 Nürnberg – Club Stereo

05.11.2021 Wien, AT – Fluc

06.11.2021 Ingolstadt – Kunstbühne Neue Welt International Music live 2022 – hier die neuen Termine: 07.01.2022 Berlin, Festsaal Kreuzberg 22.02.2022 A-Wien, Fluc 23.02.2022 A-Dornbirn, Spielboden 24.02.2022 A-Graz, Orpheum Extra 25.02.2022 A-Ebensee, Kino 26.02.2022 A-Salzburg, ARGE 03.05.2022 Leipzig, Naumanns im Felsenkeller 04.05.2022 Dresden, Groovestation 05.05.2022 Jena, Kassablanca 06.05.2022 Magdeburg, Moritzhof 07.05.2022 Rostock, Peter Weiss Haus 08.05.2022 Erfurt, Maschinenhalle/ Heizwerk 09.05.2022 Hannover, LUX 10.05.2022 Dortmund, FZW 11.05.2022 Düsseldorf, zakk 12.05.2022 Darmstadt, Centralstation 13.05.2022 Köln, Gebäude 9 14.05.2022 Paderborn, Wohlsein Club 17.05.2022 CH-Zürich, Bogen F 18.05.2022 CH-Bern, Dachstock 19.05.2022 CH-Basel, Kaserne 20.05.2022 CH-St. Gallen, Palace 24.05.2022 Nürnberg, Club Stereo 25.05.2022 Ingolstadt, Kunstbühne Neue Welt 26.05.2022 Stuttgart, Merlin 27.05.2022 Augsburg, Kantine 28.05.2022 München, Technikum 30.05.2022 Bremen, Lagerhaus 31.05.2022 Hamburg, Uebel & Gefährlich

UNVERKENNBARE MELANGE AUS TEXTLICHEN ABSURDITÄTEN UND GENREMIXTUREN

International Music vermögen es seit ihrem Bestehen zum Gefallen der Kritiker*innen, die unterschiedlichsten Genres ineinander zu verweben: Kraut, Indie, Noise, Post-Punk und Shoegaze, die Liste der beherrschten Stile ist lang. Häufig kommen sie gar allesamt in einem Song zusammen. Auf textlicher Ebene hat man bisweilen das Gefühl, dass Andreas Spechtl, Helge Schneider, Stephan Remmler und Sven Regener jeweils ein paar Verse zu jedem Stück beigesteuert hätten.

ÜBER INTERNATIONAL MUSIC

International Music wurde 2015 in Essen von Peter Rubel (Gitarre, Keyboard und Gesang), Pedro Goncalves Crescenti (Bass und Gesang) und Joel Roters (Schlagzeug) gegründet. 2018 haben sie es mit ihrem Debüt-Album DIE BESTEN JAHRE auf den ersten Platz der ME-Endjahresliste der besten Alben geschafft. In der zugehörigen Musikexpress-Rezension von Jochen Overbeck erhielt die Platte famose 5 1/2 Sterne. Darin heißt es: „Dieses Debüt ist selbst dann, wenn das große Ganze verhandelt wird, nie Stuhlkreis mit diskursivem Unterbau, sondern eher, wie es ja auch der Song „Kneipe“ impliziert: Raum mit Barhockern. Die sind dunkel gebeizt, im Pobackenbereich schon angenehm vorgewärmt und bisweilen ein kleines bisschen speckig. Ganz so, als hätte der letzte Gast keine Hose angehabt.“ Der Nachfolger ENTENTRAUM erschien am 23. April via Staatsakt. ME-Autorin Julia Lorenz fasste in ihrer 6-Sterne-Rezension zusammen: „No more Tresen-Schwermut mit den Psychedelic-, Kraut- und Prog-Rock-Umdenkern: Das Kneipendach ist explodiert und gibt den Blick frei auf alles, was sich in höheren Sphären abspielt als das schnöde Leben.“