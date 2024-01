Jack White teasert neue Musik auf Instagram an

White hat via Social Media einen kurzen Instrumental-Clip geteilt, der die Neugier der Fans weckt.

Gibt es bald neue Musik von Jack White? Das ehemalige White-Stripes-Mitglied scheint nun via Instagram frische Solo-Klänge angeteasert zu haben. In einem am 01. Januar veröffentlichten Clip gibt es ein Instrumental-Snippet zu hören, dass zumindest keinem seiner bisher veröffentlichten Tracks zugeordnet werden kann. Zudem ist das kurze Video ganz in Blau gehalten – also die typische Farbe seiner Solo-Sachen.

Der Clip auf der Social-Media-Plattform enthält kaum Details, nicht einmal eine Caption begleitet das Posting. Das Snippet der neuen Musik wird lediglich von einem Video begleitet, das eine blau eingefärbte, verputzte Wand zeigt. Dasselbe Motiv ist aktuell auf seinem Instagram-Profilbild zu sehen. Der Ausschnitt der Song-Aufnahme klingt ansonsten mit seinen Blues-Rock-Elementen auch sehr gewohnt nach White.

In der Kommentarspalte zum Beitrag gibt es jede Menge hoffnungsvolle Sätze rund um Tour- und Albumüberlegungen von Fans zu lesen. Eine Person schreibt zum Beispiel: „Was für eine wundervoller Start in eine Jahr mit der Hoffnung auf ein neues Album von Jack!“ Eine andere wiederum erklärt: „Jack, wenn das eine Preview auf neue Musik und möglicherweise Tourdaten ist, dann bin ich sofort am Start“ und zu guter Letzt fasst ein:e User:in zusammen: „Dieser Mann scheint nie zu schlafen.“

Jack Whites Instagram-Teaser:

Zuletzt veröffentlichte Jack White 2022 die Alben FEAR OF THE DAWN und ENTERING HEAVEN ALIVE.