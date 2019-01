Jack White veröffentlicht Konzertfilm und Live-EP

Ja, ich will in den Newsletter möchte, dass die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH mir Newsletter mit Produktangeboten und/oder Medienangebote per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen .

Linus Volkmann präsentiert in seiner neuen Popkolumne die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Songs, welche Serien lohnen sich – und was war sonst noch so los? Hier Folge 2. Mit Marie Kondo, #NazisRaus, Turbostaat und Finch Asozial.

Der Konzertfilm heißt „Kneeling at the Anthem D.C.“, das Filmmaterial wurde beim Konzert der Tour zum aktuellen Album in Washington D.C. aufgenommen. Whites Album BOARDING HOUSE REACH erschien im März 2018, unsere Rezension zum Album findet Ihr hier.

Auch interessant Hier tanzt Jack White mit seiner Mama Gute Neuigkeiten für Jack-White-Fans: Am 21. September 2018 veröffentlicht er einen Konzert-Dokumentarfilm auf Amazon Music und Amazon Prime Video. Dazu erscheint außerdem eine neue EP (CONNECTED BY LOVE) mit den Livesongs des gefilmten Konzerts.

