Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von André Boße

Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von ME-Autor André Boße

1. Bill Ryder-Jones – YAWN

2. The Amazing – IN TRANSIT

5. Harmony Rockets w. Peter Walker – LACHESIS/CLOTHO/ATROPOS

6. The Paper Kites – ON THE TRAIN RIDE HOME/ON THE CORNER WHERE YOU LIVE

7. Träden – TRÄDEN

11. Jenny Wilson – EXCORCISM

12. Low – DOUBLE NEGATIVE

13. Mouse On Mars – DIMENSIONAL PEOPLE

14. Snail Mail – LUSH

15. Mark Kozelek – MARK KOZELEK

16. Julia Holter – AVIARY

17. DJ Koze – KNOCK KNOCK

18. The Breeders – ALL NERVE

19. Yo La Tengo – THERE’S A RIOT GOING ON

20. Erdmöbel – HINWEISE ZUM GEBRAUCH

