Jahresrückblick 2022: Die 20 Lieblingsalben von Emma Wiepking

Gedanken zum Gegenwärtig*innen

Im Westen nichts Neues: Ist in der Musikindustrie alles nur ein Duplikat von einem Duplikat?

Unsere Gegenwart scheint später nun tatsächlich Geschichte zu werden. Zeit also, sich in dieser Kolumne die popkulturelle Gegenwart genau anzugucken. Was passiert? Und wie und warum hängt das alles zusammen? Hier Folge 23, in der Julia Friese die aktuelle Musikszene auf ihre Originalität prüft.