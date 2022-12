Jahresabschlusszeit ist Listenzeit! Deshalb haben auch wir es uns in schöner Tradition nicht nehmen lassen, für die Musikexpress-Ausgabe 01/2023 als Herzstück unseres großen Jahresrückblicks-Specials auf 46 Seiten die 50 besten Platten des Jahres zu küren. Abgestimmt dafür hat ein hochgeschätztes Konglomerat aus unbestechlichen Redakteur*innen und Autor*innen, die jeweils ihre Top 20 einreichten und aus denen wir in einem mathematisch eventuell hochkomplizierten, gewiss aber demokratischen Verfahren unsere offizielle Top 50 errechneten. Die komplette Liste werden wir aller Voraussicht nach „zwischen den Feiertagen“ auf musikexpress.de veröffentlichen. Als Appetizer für das Heft selbst und wegen demokratischer Offenlegung zeigen wir Euch aber schon jetzt nach und nach, welche Alben das ein oder andere Jurymitglied persönlich am meisten abgefeiert hat.

Den Anfang machen wir mit Stephan Rehm Rozanes, Managing Editor und Mitglied der Chefredaktion des Musikexpress.

Jahresrückblick 2022: Die 20 Lieblingsalben von Stephan Rehm Rozanes

1. Tocotronic – NIE WIEDER KRIEG

2. The 1975 – Being Funny in a Foreign Language

3. Pauls Jets – Jazzfest

4. Wet Leg – Wet Leg

5. Kendrick Lamar – Mr. Morale & The Big Steppers

6. Björk – Fossora

8. Rina Sawayama – Hold The Girl

9. Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down

10. Stella Sommer – Silence Wore A Silver Coat

11. Sudan Archives – Natural Brown Prom Queen

12. The Smile – A Light For Attracting Attention

13. Gabriels – Angels & Queens – Part I

14. Porridge Radio – Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky

15. Sharon van Etten – We’ve Been Going About This All Wrong

16. Danger Mouse & Black Thought – Cheat Codes

17. Jens Friebe – Wir sind schön

18. Mitski – Laurel Hell

19. Aldous Harding – Warm Chris

20. Shamir – Heterosexuality

Wer, wo, wie und womit ebenfalls das Popjahr 2022 Revue passieren ließ und lässt, könnt Ihr unter musikexpress.de/tag/jahresrueckblick-2022/ nachverfolgen.