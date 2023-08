Jai Paul spielt im November sein erstes Konzert in Berlin

Der Musiker wird erstmals in Deutschland spielen und hat sich dafür die Hauptstadt ausgesucht.

Jai Paul wird ein Konzert in Berlin spielen. Bei dem Auftritt wird es sich auch um das erste Mal handeln, dass der Brite überhaupt in Deutschland auftritt. Im Sommer 2023 gab er auf dem Coachella Festival in Kalifornien sein Konzertdebüt.

Anfang der 2010er-Jahre machte Paul erstmals auf sich aufmerksam. Damals veröffentlichte er auf der Social-Media-Plattform MySpace die Demo zu seinem Song „BTSTU“, der sofort viral ging und von zahlreichen anderen Künstler:innen, wie beispielsweise Drake, gesampelt wurde. Die inoffizielle Nachfolge-Single „Jasmin“ ging ebenso durch die Decke, und teilweise wurde Jai Paul schon mit James Blake verglichen. Nachdem weiteres Material von Paul im Internet geleakt wurde, nahm sich gebürtige Londoner eine Auszeit von der Musik.

Seit 2019 ist Jai Paul aber wieder mit neuer Musik zurück und ist 2023 erstmalig auf großer Tournee. Am 28.11. wird er in Huxleys Neue Welt in Berlin spielen. Karten sind ab dem 1. September via Ticketmaster verfügbar.